Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a anunțat că se lucrează în acest moment la un pol reformist, o colaborare, inclusiv o alianță între USR și Partidul Național Liberal (PNL), ca o alternativă la actuala guvernare, atrăgând atenția că Partidul Social Democrat (PSD) ‘joacă un joc de fumigene’, viceprim-ministrul Marian Neacșu ‘trage sforile’, dar lumea îl vede la televizor pe prim-ministrul Luca Niculescu.

Cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o joi la Buzău cu organizația județeană a USR, Dominic Fritz a declarat că PSD își dorește puterea și se află la guvernare, dar în același timp adoptă o poziție de partid în opoziție.

‘Buzău are această reputație de a fi un județ roșu și într-un fel asta sună ca și cum e un județ pierdut, un județ în care oricum nu are rost să te implici, pentru că există acel partid veșnic, acel partid stat care a capturat toate instituțiile la nivel național, dar și la nivel local. Vizita mea este și o încurajare pentru toți cei care știu că România și județul Buzău pot avea un viitor bun doar atunci când rupem acest monopol al puterii, al PSD-ului și grupurilor de interese care susțin PSD-ul. Vedem din păcate și la nivel național cum PSD încearcă să joace un joc cu multe fumigene în care în continuare pare că este în același timp la putere și în opoziție (…) Trebuie să terminăm cu această ipocrizie în care PSD vrea deopotrivă să controleze totul, dar să nu fie răspunzător pentru consecințele negative ale guvernării PSD’, a declarat joi, cu ocazia unei conferințe de presă, Dominic Fritz.

În plus, liderul USR a evidențiat că același scenariu se petrece și la Guvern, unde deciziile ar fi luate de către viceprim-ministrul Marian Neacșu, nu de premierul României, Luca Niculescu.

‘Același mecanism vedem și la Guvern, unde avem un premier care pare că nu prea mai este responsabil pentru nimic. Este bun de trimis să țină speech-uri în diverse conferințe, dar deciziile e clar sunt luate altundeva. Mai concret deciziile sunt luate de domnul vicepremier Marian Neacșu, care posibil este cel mai puternic vicepremier pe care România l-a văzut. Nu că ar fi asta o problemă, problema este că această guvernare nu este una sinceră, că avem această construcție fumigenă în care domnul Neacșu trage sforile, dar lumea îl vede pe domnul Niculescu la televizor. Până la urmă domnul Neacșu este arhitectul tuturor abuzurilor PSD, iar faptul că are această reputație de a cunoaște administrație nu este în niciun fel o scuză, ci dimpotrivă doar subliniază că această cunoaștere este folosită împotriva unei Românii curate și funcționale în schimb USR a arătat chiar și atunci când am fost doar puțin la guvernare că livrează rezultate reale’, a precizat Dominic Fritz.

În contextul dat, președintele USR a anunțat că se lucrează la o colaborare, inclusiv o alianță cu PNL, ca o alternativă la actuala guvernare.

‘E evident că pentru acest obiectiv de a guverna fără PSD și fără AUR trebuie să dăm acestei țări o alternativă credibilă dar și o alternativă de forță. Suntem conștienți că singuri, USR singur sau PNL singur, nu vom putea să dezvoltăm tracțiunea necesară pentru a oferi această alternativă și tocmai de aceea lucrăm spre o colaborare, inclusiv o alianță electorală între USR și PNL. Suntem două partide diferite dar în acest moment ne unește acest obiectiv, să dăm României o guvernare care respectă cetățenii, care nu bagă banii în cutii de pantofi și care îmbunătățește viața oamenilor. Pentru asta o să construim acel pol reformist, și invitația este către toate forțele politice, nici măcar doar partide, ci toate forțele în societate, forțe civice, politice care își doresc o altă Românie și care văd acel pericol ca PSD și AUR să acapareze și mai mult toată puterea și prin astea să sărăcească și mai mult această țară’, a subliniat liderul USR.

În cadrul conferinței de presă, USR a anunțat totodată lansarea a două platforme pentru județul Buzău, ‘Vocea buzoienilor’ destinată cetățenilor care doresc să semnaleze problemele cu care se confruntă la nivelul comunităților locale și ‘Străzile Buzăului’, unde locuitorii din municipiul reședință de județ pot indica pe o hartă zonele cu probleme de infrastructură.