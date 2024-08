Donald Trump anunţă lansarea propriei sale platforme de criptomonede

După ce în urmă cu câţiva ani, când a fost interzis pe Facebook şi Twitter, Donald Trump şi-a lansat propria reţea de social media, fostul preşedinte a anunţat joi viitoarea lansare a unei platforme de criptomonede, prezentând-o ca o alternativă la ofertele marilor bănci şi ale marilor instituţii financiare, relatează AFP.

„Americanii au fost storşi de prea mult timp de marile bănci şi de elitele financiare”, a scris candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA pe reţeaua sa socială Truth. „Este timpul să ne ridicăm, împreună”, a îndemnat Donald Trump.

El nu a oferit detalii despre conţinutul exact al proiectului, intitulat The DeFiant Ones. Doi dintre fiii săi, Eric şi Donald Jr, şefi ai conglomeratului familial Trump Organization, au descris proiectul în ultimele săptămâni drept unul de „imobiliare digitale”. În tabloidul New York Post, Eric Trump a vorbit despre „garanţii pe care oricine le poate accesa instantaneu”. În finanţe, garanţia se referă în general la activele depuse în schimbul obţinerii unui împrumut.

Defavorabil criptomonedelor în timpul preşedinţiei sale, pe care le-a calificat chiar drept o „escrocherie”, Donald Trump şi-a schimbat radical poziţia de atunci, ajungând să se prezinte drept un campion al monedelor digitale. La sfârşitul lunii iulie, vorbind în cadrul unei conferinţe importante a industriei din Nashville (Tennessee), dezvoltatorul imobiliar a promis că, dacă va fi reales, va fi „preşedintele pro-inovaţie şi pro-bitcoin de care America are nevoie”.

Fostul preşedinte merge astfel împotriva curentului administraţiei Biden, considerată favorabilă reglementării sectorului.

Documente publicate la jumătatea lunii august au arătat că Donald Trump deţinea între 1 şi 5 milioane de dolari în eter, a doua cea mai mare criptomonedă din lume.

Platforma promisă de Donald Trump se va baza pe ceea ce se numeşte finanţe descentralizate, un mecanism care elimină necesitatea de a trece printr-un intermediar precum o bancă pentru a efectua tranzacţii cu o terţă parte. Finanţele descentralizate, sau DeFi, se bazează pe tehnologia blockchain, care păstrează o evidenţă teoretic inviolabilă a tranzacţiilor, care poate fi consultată de oricine.