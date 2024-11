Drăgan (ME): Lucrăm la un ghid pentru capacităţi de stocare independente; alocarea va fi de aproximativ 150 de milioane de euro

Ministerul Energiei (ME) lucrează la un ghid pentru capacităţi de stocare independente, iar alocarea pe care o are în vedere este de aproximativ 150 de milioane de euro, 75% din energia ce va fi stocată fiind necesar să provină din surse regenerabile, a declarat, miercuri, secretarul de stat în ME, Dan Drăgan.

„Lucrăm la un ghid pentru capacităţi de stocare independente, iar alocarea pe care o avem în vedere este tot de aproximativ 150 de milioane de euro. Probabil în cursul anului viitor vom avea schema aprobată şi vom putea să lansăm, după aprobarea finanţării în Comitetul de investiţii a Fondului pentru Modernizare, probabil în a doua parte a anului, spre sfârşitul anului, încă un apel pentru stocatorii independenţi, care să nu fie conectaţi la capacităţile de producţie din surse regenerabile. Un lucru important la acest apel: 75% din energia care va fi stocată este necesar să provină din surse regenerabile. Din cauza aceasta, consider că cel mai mare apetit va fi din partea producătorilor de energie regenerabilă”, a afirmat secretarul de stat, la un eveniment de specialitate.

Drăgan a dat asigurări că ghidul va fi pus în dezbatere publică, schema şi primul draft fiind estimate a apărea până la finalul trimestrului I din 2025.

„Ghidul pentru stocatori independenţi, cel pe care îl vom lansa anul viitor, cu siguranţă va fi pus înainte în dezbatere publică, aşa cum am făcut până acum cu toate schemele şi cu toate ghidurile. Cu siguranţă vom avea întâlniri cu asociaţiile profesionale, cu siguranţă acest ghid va cuprinde toate observaţiile, toate experienţele acumulate din ghidul pe PNRR şi din ghidul pe Fondul pentru Modernizare, cel lansat ieri. Cu siguranţă mă aştept ca schema şi primul draft al ghidului să fie undeva în semestrul I să fie pregătite sau chiar, dacă putem, până la finalul trimestrului I de anul viitor, urmând a discuta, aşa cum am spus, cu dumneavoastră. Până la urmă, dvs. faceţi aceste investiţii, nu le face ministerul, noi doar dezvoltăm un instrument în ajutorul dumneavoastră, după care începem discuţiile cu Comisia pe schemă, pentru că va trebui aprobată de DG Competition această schemă”, a precizat el, la Bucharest Energy Storage 2024.

Reprezentantul ME a subliniat că a existat o dezvoltare semnificativă a producţiei din surse regenerabile, iar această dezvoltare va continua, indiferent dacă „vorbim de producătorii independenţi, indiferent dacă vorbim de consumatori industriali sau dacă vorbim de consumatori casnici”.

„Avem o ţintă pentru capacităţi regenerabile de minim 10 Gigawaţi instalaţi până în 2030, adiţional faţă de ceea ce este instalat astăzi. (…) Este foarte importantă partea de stocare, pentru că ştim ceea ce se întâmplă. Ştim că avem o energie nepredictibilă, o energie produsă în anumite momente şi cu siguranţă o lipsă de energie în anumite intervale de decontare. Este clar. Pentru acest lucru, iniţial, când s-a negociat PNRR-ul, partea de energie, dacă vă aduceţi aminte, sfârşitul anului 2020 – începutul anului 2021, o alocare semnificativă a fost pentru proiecte de stocare de energie electrică. Au fost alocaţi aproximativ 80 de milioane de euro. Ceea ce pot să vă spun este că la acest moment sunt 1.500 de megawaţi cu peste 1.000 de megawaţi în invertoare contracte în implementare, contracte care urmează – o parte dintre ele mai urmează să fie semnate în zilele următoare. Deci, am închis acest capitol pentru 1,5 gigawaţi-oră instalaţi în baterii”, a arătat acesta.

Dan Drăgan şi-a exprimat convingerea că, pe parcursul anului viitor, aceste capacităţi vor fi puse rapid în funcţiune, întrucât majoritatea aplicanţilor, cei care au semnat contracte, sunt companii cu o experienţă relevantă în acest domeniu, iar cele mai multe dintre ele au deja lucrările de conexiune.

„Cu siguranţă, instalarea acestor baterii nu va ridica probleme semnificative din punct de vedere tehnic, pentru că nu vorbim de turbine eoliene, capacităţi, turbine pe gaz ş.a.m.d. Deci, în mod normal, ar trebui să meargă mai rapid, pentru că ele sunt modulare, se instalează modular. Probabil că partea de interconexiune şi livrarea transformatoarelor va dura mai mult. De asta am spus că până la sfârşitul anului viitor eu mă aştept ca cea mai mare parte dintre aceste capacităţi de stocare să fie funcţionale”, a afirmat el.

Secretarul de stat a adăugat că în urmă cu o zi a fost lansat noul apel pentru finanţarea capacităţilor de stocare.

„Sunt alocaţi 150 de milioane de euro pentru capacităţi de stocare care trebuie conectate direct la capacităţi de producţie existente din surse regenerabile. Acest apel este deschis până pe 19 ianuarie, dacă îmi aduc eu bine aminte. Sunt 150 de milioane de euro, iar alocarea pentru un singur beneficiar sau grup de beneficiari cu întreprinderi legate este de maximum 10 milioane de euro. Dacă ne uităm la valoarea unui megawatt-oră instalat (…), din informaţiile pe care le am se situează semnificativ sub 200.000 euro – un megawatt-oră cu un megawatt în invertor – înseamnă o capacitate semnificativă. Şi toate capacităţile acestea de stocare, care vor fi conectate la parcurile deja existente, vor avea un dublu impact. Primul impact: reducerea costurilor cu dezechilibre pentru producătorii de energie regenerabilă, deducerea costurilor cu dezechilibrele pentru reţea, al doilea aspect, iar al treilea aspect important – livrarea unor volume semnificative în intervalele de decontare, când preţul pe piaţa spot sau intraday este mai mare. Deci, lucrăm şi mergem în această direcţie. Targetul este, având în vedere reducerea semnificativă a preţului pentru această tehnologie, să avem adiţional 3 gigawaţi-oră instalaţi în urma acestui apel de proiecte. Ne dorim, având în vedere că aceste capacităţi de stocare vor fi ‘behind the meter’, şi nu este necesară obţinerea unor noi ATR-uri (avizul tehnic de racordare – n. r.), ne dorim şi sunt convins că acest apel şi necesitatea actualizării ATR-urilor vor merge cu o viteză mai mare”, a transmis el.

În acest context, Drăgan a făcut un apel la societăţile de distribuţie şi la Transelectrica să acorde o prioritate maximă avizării acestor actualizări de ATR-uri pentru apelul lansat, pentru ca aceste capacităţi să fie puse în funcţiune cât mai repede.

„Este foarte important să vedeţi strategia care sperăm să fie adoptată de Guvern în perioada imediat următoare şi Planul Naţional Integrat de Energie şi Schimbări Climatice, unde avem un target de aproximativ 5 gigawaţi pe partea partea de stocare. Cu siguranţă sunt provocări în acest moment, sunt preţuri mari, sunt preţuri foarte mari pe piaţa de echilibrare. Sunt convins că în discuţiile începute cu Comisia Europeană în acest moment – chiar astăzi se poartă discuţii în acest sens – nu suntem singuri, mai sunt şi alte ţări afectate de ceea ce se întâmplă în zonă, se va găsi o modalitate pentru a interveni şi a reuşi să avem nişte preţuri normale, cum sunt şi în partea de centru şi vest a Europei”, a mai spus Dan Drăgan.

Capitala găzduieşte miercuri, Bucharest Energy Storage 2024, evenimentul de referinţă dedicat dezbaterii viitorului stocării de energie în România. Acesta aduce în prim-plan cele mai noi tendinţe şi tehnologii din domeniul stocării energiei, alături de cei mai mari jucători din piaţă.