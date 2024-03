Drumul bun în turism se alege cu multă muncă și inspirație

Călătoria este singurul lucru pe care îl cumperi și care te face mai bogat. Această zicală probabil i se potrivește Mădălinei Balaiban mai bine ca oricui: tânăra antreprenoare găsește cele mai bune vacanțe și oferă astfel experiențe de neuitat clienților Hello Holidays, iar cu această strategie atacă primele poziții din topul agențiilor de turism românești. Cu alte cuvinte, face în fiecare an zeci de mii de oameni „mai bogați” și, la rândul ei, se bucură de succes în business.

De mică, Mădălina Balaiban a știut ce vrea să facă în viață: turism. Provine dintr-o familie cu tradiție în domeniu, așa că se poate spune că turismul e oarecum parte din moștenirea genetică. Iar certitudinea că aceasta e menirea ei a avut-o încă din adolescență. Părinții dețin o firmă de transport și o agenție de turism la Râmnicu Vâlcea, iar acolo a făcut și ea primii pași în „câmpul muncii”. Bineînțeles, atunci când faci ceea ce îți place, munca devine hobby, iar drumul care ți se deschide înainte este unul cât se poate de frumos.

Introducere în tainele turismului

Mădălina Balaiban a studiat turismul la liceu, la școala de specialitate de la Călimănești, apoi la Facultatea Economia Turismului Intern și Internațional a Universității Româno – Americane București, luându-și licența în Economia Turismului Intern și Internațional, administrare și operațiuni, administrarea afacerilor. Nu s-a oprit aici și a urmat apoi studii masterale în Economie și Afaceri în Industria Ospitalității. Mare parte din școală a făcut-o în timp ce era deja antreprenor… în turism. „Am dus tradiția mai departe, dar mergând pe un drum propriu. Am deschis agenția de turism când aveam 20 de ani și eram încă studentă. Inițial se numea Vilextur Travel, ulterior i-am schimbat numele în Hello Holidays”, explică Mădălina Balaiban. Deși a ales să facă totul în felul ei, recunoaște că susținerea pe care părinții i-au dat-o la început a fost extrem de importantă. „Am cumpărat inițial, cu ajutorul părinților, un apartament în Piața Romană, unde este și acum unul dintre sediile noastre cu publicul, apoi am făcut un credit de 10.000 de euro, pe care l-a girat mama. Cu acești bani am achiziționat cele necesare începerii afacerii”, spune antreprenoarea. Era anul 2007 și, chiar dacă atunci părea că lucrurile merg bine, a trebuit să treacă în nici doi ani prin turbulențele unei crize serioase. Chiar dacă mediul economic nu era deloc prielnic unui start-up, a reușit nu doar să supraviețuiască, ci și să crească. Iar secretul succesului a stat, probabil, și în felul ei de a fi. „Sunt o persoană dinamică și nu simt nici dificultate, nici greutate în ceea ce îmi propun să fac”, este conștientă antreprenoarea, care însă e convinsă și că a avut și norocul să aleagă o strategie câștigătoare: „Într-o piață turistică volatilă, supraviețuirea și dezvoltarea au presupus o adaptare constantă la schimbările cererii și a preferințelor clienților. Am investit în diversificarea ofertelor și în promovarea activă pentru a ne menține relevanți publicului. Totodată suntem la curent cu metodele noi de promovare și suntem prezenți pe toate rețelele sociale.” Una din deciziile de mare impact în business a fost înființarea în 2011 a firmei de transport Hello Holidays Transport. „Deservește agenția și are o flotă cu cele mai noi autocare Setra, microbuze și autoturisme. Sunt noi pentru că le schimbăm periodic prin programele anuale de investiții, pe care nu le-am oprit nici măcar în pandemie”, spune Mădălina Balaiban. A pornit la drum cu noua direcție de business spre Grecia, oferind turiștilor vacanțe cu autocarul în zonele din nordul țării, și și-a consolidat poziția de la un an la altul ajungând reprezentativi pentru Halkidiki, Thassos, Paralia Katerini. Spre toate aceste destinații, agenția oferă curse charter cu autocarele proprii în sezonul estival și în vacanțele de Revelion și de Paște. Succesul de care se bucură această linie de business în rândul clienților se vede și în adaptarea strategiei de dezvoltare a companiei. „Aducem anual programe noi în atenția publicului sau le diversificăm pe cele existente. Pentru anul 2024, la cererea turiștilor, am readus în potofoliul agenției două destinații foarte dragi lor, Lefkada și Parga”, anunță antreprenoarea. Aceasta este doar o mică parte din activitatea agenției de turism. De mai bine de șase ani, un succes mare au excursiile „O zi cât o vacanță”, în România și Bulgaria, în care sunt incluse experiențe pe care turiștii vor să le aibă într-o evadare de scurtă durată din cotidian: vizite la castele și muzee, mănăstiri, parcuri tematice, festivaluri, dar și în zone cu peisaje deosebite. De asemenea, Hello Holidays este cunoscută și pentru vacanțele pe zbor charter în Antalya, ori în Bodrum, Marmaris, o alternativă la cursele charter autocar pe care le realizează spre zona de litoral de la Marea Egee. „De trei sezoane organizăm curse charter spre litoralul bulgăresc, zilnic din București, de două ori pe săptămână din Craiova, de trei ori pe săptămână din Sibiu și de cinci ori pe săptămână dn Brașov. Totodată, asigurăm transferuri din zona Moldovei”, explică Mădălina Balaiban.

Ultimul an a adus noi produse și servicii în portofoliul agenției. Astel, în 2023 au fost lansate programele Hello Premium Tours – circuite organizate pentru un grup mai mic de turiști, cu itinerarii simplificate, cazări superioare și transport pe curse de linie. „Cu un an în urmă am lansat și Senior Holidays în Spania, Italia, Elveția fără limită de vârstă și supliment de non-seniori, pe care le realizăm primăvara și toamna, și suntem, în primăvara 2024, la a patra operare, cu din ce în ce mai multe variante de călătorie”, completează antreprenoarea. Aceste programe nu fac decât să confirme că ultimul an a fost unul cât se poate de bun pentru agenție, cu extinderi ale activității și cu creșteri semnificative ale indicatorilor financiari. „A fost o perioadă de consolidare și explorare a oportunităților. Am inaugurat un nou sediu Hello Holidays în Sibiu, am dezvoltat programele Senior Holidays de care s-au bucurat peste 3.000 de turiști. În total am atins un prag de peste 50 de mii de turiști mulțumiți. Am organizat peste 500 de plecări în excursii și circuite turistice cu autocarul și avionul. În excursiile de o zi în România și Bulgaria, „O zi cât o vacanță”, au mers 5.500 de turiști. Au fost peste 300 de plecări în sejururi cu autocarul. Volumul vânzarilor a fost de 16 milioane de euro în anul turistic 2023”, spune Mădălina Balaiban. Tot în această perioadă a avut loc extinderea Hello Holidays prin Hello Premium Tours, „o nouă gamă de circuite turistice, premium, o alternativă la circuitele clasice, creată pentru a oferi experiențe de călătorie deosebite și exclusiviste”.

Lecții de business

Afacerea Mădălinei Balaiban a trecut prin momente dificile, în special în perioadele de incertitudine economică și la debutul pandemiei. Atunci ea a învățat lecții valoroase, de mare folos pentru modul în care își conturează filosofia de management și strategia de dezvoltare: flexibilitatea și adaptabilitatea sunt cruciale, iar eșecurile sunt oportunități de învățare. De exemplu, la începutul pandemiei, când călătoriile erau restricționate, a reușit să se adapteze, concentrându-se pe servicii personalizate și flexibilitate în rezervări, iar aceasta a fost cheia supraviețuirii. În plus, a avut alături de ea oameni care au susținut-o, iar asta i-a dat încredere că deciziile luate se vor dovedi de bun augur. „Au fost momente în care m-am gândit să renunț și să fac altceva, dar au fost de scurtă durată. Iar atunci am avut lângă mine oameni care m-au susținut. În ultimii ani, nu m-am mai gândit să renunț, în condițiile în care aceștia au fost chiar mai grei decât atunci când mi se părea mie că este greu. Și-au spus cuvântul și experiența, și oamenii din jurul meu, pentru că aici nu sunt doar eu, suntem o echipă. Hello Holidays nu însemnă doar Mădălina Balaiban, ci toți oamenii din echipă. Mulți dintre ei și-au dedicat mare parte din viața și din timpul lor în sprijinul proiectului Hello Holidays”, spune antreprenoarea. Acum, Hello Holidays a ajuns la 38 de angajați permanenţi și la 55 de angajați în sezon, în timp ce Hello Holidays Transport are 39 de angajați. Cum afacerile sunt în creștere, există planuri de completare a echipelor prin recrutarea unor noi specialiști în majoritatea departamentelor. În procesul de recrutare, Mădălina Balaiban spune că urmărește calități precum pasiunea pentru călătorii și dorința pentru o carieră în domeniul turismului, capacitatea de a lucra în echipă și cunoștințe generale de turism, destinații și produse. Totuși, cea mai mare atenție o acordă caracterului candidatului și personalității acestuia.

Noi planuri ambițioase

Mădălina Balaiban are obiective ambițioase. „Planurile noastre pentru Hello Holidays și Hello Holidays Transport includ extinderea rețelei de destinații, înființarea unui departament special pentru rezervările online, după ce am avut un volum foarte mare de solicitări și urmărim să creștem rapiditatea răspunsurilor la acestea. Ca prioritate, constant, punem accent pe calitate și îmbunătățirea serviciilor”, spune antreprenoarea. La Hello Holidays Transport au fost păstrate în parcul auto autovehiculele noi și a fost continuată strategia de achiziție, la finalul anului 2023 fiind cumpărate, pentru programele Hello Premium Tours, două autocare Mercedes. Mai trebuie menționat și că datorită hobby-urilor pe care le are îi vin și ideile. „Călătoriile și explorarea culturilor noi îmi oferă inspirație și perspectivă. Aceste experiențe influențează și îmbunătățesc serviciile pe care le oferim. Totodată am dobândit o pasiune pentru mașini, deoarece am crescut în domeniul transportului”, spune antreprenoare. Iar, când este întrebată ce o motivează să continue pe drumul plin de provocări pe care și l-a ales, dă răspunsul fără să-și ia timp de gândire: „Dorința de a ajunge în top 3 agenții de turism din România!”

Cheia succesului

Parcursul Mădălinei Balaiban în business a fost unul pe care singură și l-a ales, dar a avut șansa să înțeleagă de la început importanța modelelor. Primul, și cel mai important, a fost chiar tatăl ei, despre care spune că este pentru ea „o mare parte din sursa de inspirație în lumea afacerilor”. Apoi, admiră personalități ale lumii businessului precum Elon Musk, „care a influențat modul în care abordăm inovația și dezvoltarea afacerii”, și respectă perseverența multor antreprenorilor din România care au reușit să depășească obstacolele mari.