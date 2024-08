Economia Japoniei a crescut cu o rată anuală de 3,1% în perioada aprilie-iunie, revenind de la contracţia din trimestrul precedent, au arătat datele guvernamentale, preluate de publicaţia Japan Today.

A patra economie a lumii a crescut cu 0,8% în primul trimestru fiscal, potrivit Cabinetului.

Produsul intern brut ajustat sezonier măsoară valoarea produselor şi serviciilor unei naţiuni. Rata anuală arată cât de mult ar fi crescut sau s-ar fi contractat economia, dacă rata trimestrială ar fi continuat timp de un an.

Cererea internă a crescut cu 3,5% faţă de trimestrul precedent, pe fondul consumului sănătos al gospodăriilor şi al investiţiilor din sectorul privat, precum şi al investiţiilor guvernamentale. Exporturile au crescut cu 5,9%.

PIB-ul Japoniei s-a redus cu 0,6% în ianuarie-martie, după ce a înregistrat o creştere de 0,1% în octombrie-decembrie anul trecut. Creşterea economică oscilat între astfel de perioade de contracţie şi expansiune slabă în ultimul an.

„Datele PIB de astăzi semnalează că ciclul bun dintre venituri şi cheltuieli a devenit mai pronunţat, dar incertitudinea în jurul politicilor macro a crescut”, a declarat Robert Carnell, şeful regional de cercetare Asia-Pacific la ING Economics.

Liberal-democraţii au guvernat Japonia aproape toată perioada postbelică şi se spune că au condus ascensiunea naţiunii ca putere economică.

Japonia nu se confruntă cu presiunile inflaţioniste observate în anumite părţi ale SUA şi din alte ţări dezvoltate. Creşterile de preţ s-au situat în ultimul timp la aproximativ 3% pentru Japonia, care a suferit ani de deflaţie, sau o scădere continuă a preţurilor care subliniază o economie fragilă.

Banca Japoniei, care a menţinut dobânzile la zero sau sub zero ani de zile, a început în sfârşit să majoreze ratele.

„Acum credem că Banca Japoniei va adopta o abordare mai prudentă în ceea ce priveşte majorările ratelor dobânzilor din cauza turbulenţelor recente ale pieţei care au urmat ultimei întâlniri, care a văzut o relansare bruscă a tranzacţiei de transport”, a spus un raport al BMI, o companie din cadrul Fitch Solutions.