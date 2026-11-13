Eli Lilly, prima companie farmaceutică care obține aprobarea unui medicament pentru slăbit GLP-1 în China

Eli Lilly a devenit joi prima companie care a obținut aprobare în China pentru medicamentele pentru slăbit din clasa GLP-1, obținând un avantaj în fața rivalului danez Novo Nordisk pe cea de-a doua mare piață farmaceutică globală, transmite Reuters.

Până acum, doar injecțiile GLP-1 erau disponibile în China.

Medicamentul – orforglipron – va concura pentru cota de piață din China cu propria injecție GLP-1 a Lilly, precum și cu injecții similare de la Novo, Pfizer și compania locală Innovent Biologics.

Medicamentele din clasa GLP-1 contribuie la scăderea nivelului de zahăr din sânge, încetinesc digestia și pot reduce pofta de mâncare. Piața medicamentelor GLP-1 este dominată de Mounjaro și Zepbound ale Eli Lilly și Wegovy și Ozempic ale Novo Nordisk.

Novo și Lilly speră că aceste medicamente vor atrage pacienții care nu vor să facă injecții. De asemenea, Novo a depus o solicitare pentru a vinde versiunea orală a Wegovy în China.

Tratamentele pe cale orală sunt responsabile pentru aproximativ o treime din tratamentele prescrise pentru obezitate în SUA, după lansarea medicamentului Wegovy în ianuarie, conform unei prezentări a Novo. Potrivit firmei de consultanță Boston Consulting Group, aproximativ 16 milioane de americani iau medicamente GLP-1, o cifră care se așteaptă să crească brusc până la sfârșitul deceniului.

Comisia Națională pentru Sănătate din China a spus că, până în 2030, proporția persoanelor supraponderale sau obeze în țară ar putea ajunge la peste 65%, de la aproximativ 50% în 2020.

Vânzările anuale de tratamente GLP-1 în China ar putea ajunge în următorii cinci-șapte ani la 30 miliarde de yuani (4,5 miliarde de dolari), de la un nivel estimat de trei – patru miliarde de yuani în prezent, a previzionat Yang Huang, șeful diviziei chineze de cercetări în domeniul sănătății a J.P. Morgan.

Reprezentanții Lilly nu au răspuns solicitărilor de a comenta care va fi prețul orforglipron în China sau de când va fi disponibil.