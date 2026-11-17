Unul dintre emisarii președintelui american Donald Trump pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, Jared Kushner, care este și ginerele său, a afirmat luni că se înregistrează progrese în direcția unui acord care să pună capăt acestui conflict, deși există în continuare provocări semnificative, transmis Reuters.

Într-o postare pe rețeaua socială X, Kushner a menționat că el și celălalt emisar american, Steve Witkoff, au avut noi discuții cu Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, asupra următorilor pași în procesul de negociere. El a adăugat că au avut de asemenea o discuție productivă cu Ucraina și cu partenerii europeni.

‘Facem progrese, în strânsă coordonare cu Rusia, Ucraina și Europa, către un rezultat care poate pune capăt acestui război, care poate consolida securitatea europeană și crea bazele unei păci durabile’, a scris Kushner în mesajul său. Totuși, ‘rămân provocări importante, iar un acord final va necesita decizii dificile’, a avertizat emisarul SUA.

El a adăugat că ultimele discuții s-au referit și la modalitățile de a facilita un dialog direct între Europa și Rusia. ‘Este important ca ambele părți să-și asculte reciproc preocupările și propunerile, în timp ce noi lucrăm în direcția unui viitor mai stabil și mai sigur pentru Europa’, a concluzionat Jared Kushner.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat și el că negociatorii desemnați de aliații europeni ai Ucrainei au avut o primă discuție cu emisarii ucraineni și americani asupra viitoarelor negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului, discuție despre care a spus că ‘nu a fost ușoară’, dar că a condus la ‘un rezultat’, pe care nu l-a precizat.

De partea sa, Kremlinul a reafirmat luni, printr-o declarație a consilierului prezidențial Iuri Ușakov, că următoarea rundă de negocieri, la o dată încă neprecizată, se va desfășura tot în formatul tripartit Rusia-Ucraina-SUA, fără aliații europeni ai Ucrainei, a căror prezență la masa negocierilor este respinsă în continuare de Rusia.

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a semnalat după o reuniune a miniștrilor europeni de externe că aliații europeni ai Ucrainei își mențin poziția de a fi convenită o încetare a focului în Ucraina ‘înainte de a discuta orice altceva’, în timp ce Rusia refuză orice armistițiu în timpul procesului de negociere.

Mai mult, a adăugat Kallas, statele UE nu doresc să discute despre o nouă arhitectură de securitate în Europa, a temă impusă de Rusia în aceste negocieri. ‘Nu avem nevoie de o nouă arhitectură de securitate. Trebuie să o restabilim pe aceea pe care o avem deja. Rusia a încălcat toate tratatele care o susțin’, a indicat ea.