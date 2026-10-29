Europa își face rău singură prin sancțiunile impuse gazelor rusești, spune Putin

Uniunea Europeană (UE) își face rău singură, dar face rău și pieței globale prin sancțiunile impuse gazelor rusești, a afirmat marți președintele rus Vladimir Putin într-o intervenție la Forumul Țărilor Exportatoare de Gaze (GECF), cunoscut sub numele de ”OPEC al gazelor”, transmite EFE.

”În ultimii ani, companiile rusești de gaze s-au confruntat cu anumite dificultăți, inclusiv restricții impuse de unele țări. În acest sens, aș dori să subliniez încă o dată că orice încercare de a exclude Rusia de pe piața mondială a gazelor sau de a împiedica dezvoltarea acestei industrii în țara noastră are consecințe grave”, a transmis Putin.

Liderul de la Kremlin a subliniat că sancțiunile UE împotriva gazului rusesc au ca rezultat ”prețuri prohibitive pentru consumatorii finali străini de gaze, pentru întreprinderi și pentru gospodării”. ”Exact asta vedem acum în Europa, care își prejudiciază propria industrie și structură socială refuzând să depindă de energia rusească”, a declarat președintele rus, profitând de ocazie pentru a denunța sabotarea conductelor Nord Stream din Marea Baltică, pe care le-a descris drept ”atacuri teroriste”.

Vladimir Putin a precizat că aceste sancțiuni împiedică exporturile și exclud volume mari de gaze de pe piață, ”iar cererea rămâne ridicată”. În acest sens, Putin a cerut țărilor GECF să ”optimizeze rutele de transport, ținând cont de locația geografică a țărilor participante la forum, prin tranzacții reciproce”.

Potrivit lui Vladimir Putin, consumul global de gaze naturale a crescut cu 1,2% anul trecut, ajungând la 4,2 miliarde metri cubi și a afirmat că această tendință va continua, ajungând la 5,5 miliarde metri cubi anual în viitor.

”Rolul gazelor naturale ca pilon al energiei, industriei și agriculturii globale, precum și al sistemului comercial internațional, va deveni doar mai puternic”, a afirmat liderul de la Kremlin. În acest context, Putin a subliniat importanța țărilor membre GECF, care reprezintă 70% din rezervele mondiale de gaze naturale și aproape 40% din exporturile globale.