Eurostat: Fiecare persoană din UE a generat, în medie, 35,9 kilograme de deșeuri de ambalaje din plastic

Uniunea Europeană a generat în 2024 o cantitate de 81,5 milioane tone deșeuri de ambalaje, sau 181 kilograme (kg) pe locuitor, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

De asemenea, în 2024 s-a înregistrat o creștere de 3,2 kg pe locuitor comparativ cu 2023, și de 19,6 kg față de 2014.

Din totalul deșeurilor de ambalaje generate în Uniunea Europeană, 40,8% au fost hârtie și carton, 19,9% plastic, 18,1% sticlă, 16,2% lemn și 4,8% metal.

În 2024, fiecare persoană din UE a generat, în medie, 35,9 kilograme de deșeuri de ambalaje din plastic. Din această cantitate, 15,3 kilograme au fost reciclate.

Atât cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic generată, cât și cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic reciclate, au crescut cu 0,6 kilograme comparativ cu 2023.

Între 2014 și 2024, cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic generată a crescut cu 6,1 kg per capita, iar cea reciclată cu 3,4 kg.

De asemenea, în 2024 UE a reciclat 42,4% din toate deșeurile de ambalaje din plastic generate, indicând o ușoară creștere a ratei de reciclare comparativ cu 2023 (41,6%).

În rândul statelor membre UE, cele mai ridicate rate de reciclare s-au înregistrat în Letonia (71%), Belgia (58,2%), Polonia (56%) și Cehia (53,7%), iar cele mai scăzute în Danemarca (22,5%), Finlanda (26,9%) și Franța (27,4%). România, conform datelor din 2023, are o rată de reciclare ușor peste 30%.