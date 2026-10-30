Eurostat: România a consemnat cele mai mari creșteri de prețuri din UE la electricitate și gaze în prima jumătate a anului

Prețurile medii la electricitatea și gazele naturale livrate gospodăriilor din Uniunea Europeană au scăzut în prima jumătate a acestui an, însă în ambele cazuri România este țara unde aceste prețuri au înregistrat cele mai mari creșteri, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Conform acestor date, în primul semestru al acestui an prețul mediu la electricitatea livrată gospodăriilor din UE a scăzut cu 2,2%, până la 0,28 euro per kilowatt-oră (kWh), de la 0,29 euro per kWH în a doua jumătate a anului trecut.

În rândul statelor membre, prețurile la electricitate pentru consumatorii casnici variază foarte mult, de la 0,11 euro per kWh în Ungaria și până la 0,39 euro per kWh în Irlanda.

În primul semestru al acestui an, comparativ cu prima jumătate a anului 2025, prețurile la electricitate în moneda națională au crescut cel mai mult în România, cu un avans de 51,6%. Creșteri semnificative au fost înregistrate în Irlanda (19,8%) și Finlanda (18,4%). În schimb, în alte țări au fost înregistrate scăderi importante, în special în Danemarca (minus 31,7%) și Luxemburg (minus 24,1%).

Exprimate în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), prețurile la electricitate sunt cele mai mari pentru gospodăriile din Romania (46,9 per 100 kWh), Polonia (41,1) și Cehia (34,3). Cele mai mici prețuri exprimate în PPS au fost înregistrate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) și Luxemburg (15,5).

Situația este similară la gaze naturale. În prima jumătate a acestui an, prețurile medii plătite de gospodăriile din UE au scăzut până la 0,11 euro per kilowatt-oră (kWh). Prețurile s-au redus cu 10,2% comparativ cu a doua jumătate a anului 2025 și cu 3,5% comparativ cu primul semestru al anului trecut.

În rândul statelor membre, prețurile la gaze pentru consumatorii casnici variază foarte mult, de la 0,03 euro per kWh în Ungaria, 0,05 euro per kWh în Croația și 0,06 euro per kWh în România și până la 0,22 euro per kWh în Suedia.

În primul semestru al acestui an, comparativ cu prima jumătate a anului 2025, prețurile la gaze au scăzut în 12 state membre, au crescut în șapte țări și au rămas stabile în patru state. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în România (9,3%), Croația (8,9%) și Slovacia (6,6%). De cealaltă parte, cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Bulgaria (minus 14,5%), Grecia (minus 11,3%) și Spania (minus 10%).