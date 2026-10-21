Eurostat: România, cel mai semnificativ avans din UE al lucrărilor de construcții, în august

Lucrările de construcții au crescut cu 1,4% în zona euro și cu 2,6% în Uniunea Europeană în august, comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce România a înregistrat cel mai semnificativ avans al acestui indicator, arată datele publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în august, comparativ cu perioada similară din 2025, au fost în România (39%), Ungaria (22%) și Finlanda (12,7%), cel mai sever declin fiind în Franța (minus 7,8%), Slovacia (minus 4,9%) și Spania (minus 4,3%).

Datele Eurostat arată că lucrările de construcții au crescut cu 1,8% în zona euro și cu 2% în Uniunea Europeană, în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 0,2% în zona euro și un declin de 0,1% în UE).

Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în august, comparativ cu luna precedentă, au fost în Ungaria (14%), Germania (9,3%) și România (7,2%), cel mai sever declin fiind în Slovenia (minus 5,1%), Slovacia (minus 4,9%) și Italia (minus 2,9%).

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), în România, în august 2026 față de august 2025, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 40,5%, cu salturi la lucrările de construcții noi (+45,2%), lucrările de întreținere și reparații curente (+39,5%) și lucrările de reparații capitale (+22,7%).

De asemenea, pe obiecte de construcții, majorări ale activității s-au înregistrat la clădirile rezidențiale (+54,9%), construcțiile inginerești (+39,5%) și clădirile nerezidențiale (+33,3%).

Totodată, ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 35,5%, în perioada analizată, iar pe elemente de structură lucrările de construcții noi au consemnat o creștere de 39,8%, lucrările de întreținere și reparații curente, de 37%, și lucrările de reparații capitale – de 19,2%.

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+51%), construcțiile inginerești (+34,7%) și clădirile nerezidențiale (+30,3%).

Raportat de la o lună la alta (august vs iulie 2026), volumul lucrărilor de construcții a crescut atât ca serie brută (+1,6%), cât și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (+7,2%).