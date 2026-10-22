Energie

Eurostat: România, în topul ţărilor UE cu cele mai mici creşteri ale preţurilor la combustibili, în septembrie, faţă de august 2026. Avans anual de 29,4%

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pret benzina

România se numără printre ţările UE care au înregistrat cele mai mici creşteri ale preţurilor la combustibili, în septembrie, faţă de luna august, cu un vârf de 4,2% la benzină, în timp ce la nivelul UE a fost consemnată o majorare la benzină de 6,7%, respectiv 5,9% la motorină, potrivit datelor Eurostat.

Raportat la septembrie 2025, ţara noastră a înregistrat o creştere a preţurilor la combustibili pentru transportul personal de 29,4%, comparativ cu un nivel de 26,7%, în august.

„În perioada august – septembrie 2026, preţurile la motorină s-au majorat în 26 de ţări din UE. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Suedia (12,8%), Letonia (10,3%) şi Polonia (+9,7%). Cele mai mici creşteri au avut loc în Spania (2,4%), Croaţia (2,5%) şi România (3,0%)”, arată, miercuri, Eurostat.

În ceea ce priveşte preţurile la benzină, cele mai mari majorări au fost consemnate în Suedia (13,8%), Polonia (9,7%) şi Estonia (9,5%), în timp ce cele mai mici au fost raportate în Cipru (3,8%), România (4,2%) şi Slovenia (4,6%), potrivit Eurostat.

În acelaşi timp, la nivelul UE, în septembrie 2026, preţurile la motorină s-au mărit cu 5,9%, iar la benzină cu 6,7%, comparativ cu luna anterioară. În august 2026, preţurile la motorină crescuseră cu 8,3%, iar cele la benzină cu 3,3%, faţă de iulie 2026.

Avans anual de 31,4% faţă de septembrie 2025, în UE

Datele Eurostat arată că, în septembrie 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE s-a majorat cu 31,4% faţă de septembrie 2025, comparativ cu creşteri anuale de 16,9%, în iulie, şi de 23,8%, în august.

În septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, trei ţări din UE au înregistrat o creştere a preţurilor de peste 40%: Bulgaria (42,2%), Estonia (40,6%) şi Lituania (40,2%).

În acelaşi timp, alte 12 ţări din UE au raportat creşteri de 30%, variind de la 37,5% în Republica Cehă la 30,3% în Portugalia. În cazul României, avansul a fost de 29,4%, faţă de 26,7%, cât era raportat în august, comparativ cu august 2025.

Cele mai mici creşteri de preţ au fost consemnate în Ungaria (6,9%), Irlanda (17,7%) şi Suedia (19,9%), conform Eurostat.

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