Producția industrială în Uniunea Europeană și zona euro a crescut ușor în luna septembrie 2026, comparativ cu luna august 2026, însă România se numără printre țările membre cu cele mai importante scăderi ale producției industriale, atât de la o lună la alta cât și în ritm anual, arată datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Conform acestor date, în septembrie comparativ cu luna anterioară, producția industrială a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai ample scăderi ale producției industriale au fost înregistrate în Irlanda (minus 5,5%), Luxemburg (minus 3,8%) și România (minus 2,6%). În cazul României declinul din luna septembrie vine după creșterea de 1,6% din luna august, când România s-a numărat printre țările membre cu cele mai mari creșteri ale producției industriale de la o lună la alta.

În ritm anual, luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025, producția industrială s-a redus cu 1,5% în zona euro și cu 0,8% în UE. Cele mai importante scăderi ale producției industriale au fost înregistrate în Irlanda (minus 19,1%), Bulgaria (minus 8,9%) și România (minus 6,3%). În cazul României, declinul de 6,3% din septembrie după o scădere de 2,6% din luna august.

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că, în România, în luna septembrie 2026, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 13,7%, creștere susținută de industria prelucrătoare (+18,9%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au scăzut cu 9,7%, respectiv cu 2,4%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna precedentă cu 2,6%, ca urmare a scăderilor din cele trei sectoare industriale: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,9%), industria extractivă (-4,2%) și industria prelucrătoare (-1,8%).

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 6,1%, ca efect al declinului industriei prelucrătoare (-7,2%) și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,4%). Industria extractivă a crescut cu 5,2%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 6,2%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-7,2%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,9%). Industria extractivă a crescut cu 5,2%.