Firma chineză de robotaxiuri WeRide urmăreşte o evaluare de până la 5 miliarde de dolari la listarea la bursa din SUA

Startup-ul de vehicule autonome din China WeRide urmăreşte să obţină o evaluare de până la 5,02 miliarde de dolari în oferta sa publică iniţială (IPO) din Statele Unite, relatează Reuters.

Anunţul companiei referitor la IPO vine într-un moment în care administraţia Biden este aşteptată să propună interzicerea software-ului chinezesc în vehiculele autonome în Statele Unite, în săptămânile următoare.

Tehnologia de conducere autonomă rămâne experimentală, iar companiile de robotaxiuri se confruntă cu obstacole tehnice şi de reglementare.

China, totuşi, aprobă un număr mare dee studii experimentale, în comparaţie cu Statele Unite.

WeRide, cunoscut pentru taxiurile autonome, furgonetele, autobuzele şi măturatorii de străzi, îşi propune să atragă până la 119,4 milioane de dolari în IPO, prin oferirea a 6,45 milioane de acţiuni depozitare americane, la un interval de preţ de 15,50 USD şi 18,50 USD per acţiune.

De asemenea, anumiţi investitori au fost de acord să achiziţioneze acţiuni în valoare de 320,5 milioane USD la WeRide, într-un plasament privat simultan, sub rezerva finalizării IPO.

Astfel de investitori includ Alliance Ventures BV — fondul de capital de risc al Alianţei Renault Nissan Mitsubishi — şi JSC International Investment Fund SPC, printre altele.

Furnizorul german dec componente pentru automobile Robert Bosch GmbH şi-a exprimat interesul de a cumpăra acţiuni WeRide în valoare de până la 100 de milioane de dolari vândute în cadrul IPO.

WeRide, fondată în 2017, dezvoltă tehnologii de conducere autonomă şi efectuează teste de circulaţie în 30 de oraşe din şapte ţări.

Ar fi a doua companie importantă din China care va solicita listarea în SUA în acest an. În mai, producătorul de vehicule electrice Zeekr a debutat la Bursa de Valori din New York şi acţiunile sale se tranzacţionează cu 35,6% sub preţul său de ofertă.

Numărul IPO-urilor chinezeşti din SUA a scăzut în ultimii câţiva ani, după ce gigantul de transporturi auto Didi Global a fost forţat să renunţe la listare în 2022, în urma reacţiilor autorităţilor de reglementare chineze.

WeRide a raportat o pierdere netă de 881,7 milioane de yuani chinezi (123,04 milioane de dolari) pentru cele şase luni încheiate la 30 iunie, comparativ cu 723,1 milioane de yuani cu un an mai devreme.

Veniturile au fost de 150,3 milioane de yuani pentru perioada respectivă, comparativ cu 182,9 milioane de yuani cu un an mai devreme.

WeRide ar fi listată pe Nasdaq sub simbolul ”WRD”. Morgan Stanley, J.P. Morgan şi China International Capital Corp sunt aranjori principali pentru IPO.