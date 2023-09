Firma chineză Honor şi-a lansat smartphone-ul pliabil flagship în străinătate, intrând pe piaţa high-end dominată de Samsung şi Apple

Compania chineză producătoare de electronice de consum Honor şi-a lansat vineri smartphone-ul pliabil flagship în străinătate, intrând pe piaţa high-end dominată de Samsung şi Apple, transmite CNBC.

Telefonul Honor Magic V2 va intra la vânzare în Europa şi restul lumii, dar nu şi în Statele Unite, nu mai târziu de primul trimestru din 2024, a anunţat compania.

Honor a fost vândută unui consorţiu de investitori pentru a fi desprinsă de grupul Huawei, după ce acesta din urmă a fost lovit cu o serie de sancţiuni americane care i-au oprit accesul la tehnologie cheie şi i-au zdrobit afacerea cu smartphone-uri, trecând de la poziţia de lider mondial la o parte foarte mică a pieţei generale.

Honor a căutat să-şi traseze propriul drum încă de la spin-off, axându-se pe segmentul premium al arenei smartphone-urilor şi extinzându-se în străinătate.

Magic V2 este al doilea smartphone pliabil al companiei. Întregul telefon poate fi pliat şi desfăşurat.

Honor a lansat telefonul în China în iulie, preţul dispozitivului pornind de la 8.999 de yuani (1.235 dolari) şi pare să fi avut un început puternic.

Firma cu sediul central în Shenzhen va spera la un succes similar în străinătate. Preţul telefonului pentru pieţele internaţionale nu a fost încă anunţat.

”Mai puţine resurse decât a avut Huawei”

Honor a deţinut o cotă de piaţă de 5,2% în al doilea trimestru al acestui an, puţin mai mare decât cea de 4,9% din aceeaşi perioadă a anului trecut, şi rămâne un jucător mic pe piaţă, potrivit IDC.

China reprezintă aproape 78% din totalul livrărilor de smartphone-uri ale Honor, evidenţiind dependenţa sa de piaţa internă.

O parte a strategiei Honor de îmbunătăţire a poziţiei sale globale este lansarea de telefoane cu specificaţii înalte la preţuri competitive, în special pe pieţele europene mature, cum ar fi Marea Britanie.

Magic V2 face parte din asta.

Honor pare să urmărească manualul Huawei în marea sa promovare de succes pe piaţa globală de smartphone-uri, înainte ca acţiunile SUA să-i inverseze procesul şi vizează un portofoliu în mare măsură de lux, cu accent pe tehnologia şi specificaţiile de top. Cu toate acestea, Honor, acum independentă, face acest lucru cu resurse mai puţine decât Huawei”, a spus Simon Baker, director al departamentului de cercetare al IDC pentru telefoanele mobile în Europa.

Honor se confruntă cu o serie de provocări în încercarea de a concura la vârf cu giganţii Apple şi Samsung, în special în încercarea de a-şi ridica profilul mărcii.

”Apple şi Samsung au ambele avantaje uriaşe în ceea ce priveşte scara şi resursele de cercetare şi dezvoltare şi putere de marketing. Noile telefoane Honor sunt în general foarte bine primite ca produse, dar este nevoie de ani de zile pentru a deveni un nume bine cunoscut şi respectat în domeniul telefoanelor”, a adăugat Baker.

Honor Magic V2 vine cu cele mai recente funcţii aşteptate de la un telefon premium. Are o cameră cu lentile triple, are cel mai recent chipset mobil de la Qualcomm şi are opţiuni de stocare care merg până la 1 terabyte.

Când telefonul este deschis, utilizatorii se pot bucura de un ecran de 7,92 inci.

Dispozitivul are, de asemenea, 9,9 milimetri atunci când este pliat, mai mic decât cei 13,4 milimetri ai celui mai apropiat rival – Samsung Galaxy Z Fold5.

Produsul Honor este, de asemenea, mai uşor decât cel al Samsung.

CNBC s-a uitat la bateria din dispozitiv, care este extrem de subţire la doar 2,72 mm.

Deşi specificaţiile sunt inovatoare, Honor ar putea avea totuşi dificultăţi în a convinge oamenii să-i cumpere dispozitivul.

”Când Honor era o marcă subsidiară a Huawei, nu era prezentă sau binecunoscută în multe ţări. Acesta este un avantaj acum, deoarece nu este uşor asociat cu Huawei pentru mulţi consumatori, dar, în acelaşi timp, Honor trebuie să se impună ca fiind un brand de încredere şi premium”, a spus Baker.

Samsung şi Apple au reprezentat aproape 70% din piaţa smartphone-urilor din Europa de Vest în primul trimestru, conform Counterpoint Research, în timp ce marca chinezească Xiaomi are o cotă de piaţă de 15%. Acest lucru evidenţiază provocarea Honor pe unele dintre pieţele pe care îşi propune să se afişeze.

”Experienţa producătorilor chinezi de telefoane care au urmat Huawei în Europa în ultimii câţiva ani a fost că aceasta este o provocare, în special în a convinge consumatorii să-i cumpere modelele mai scumpe”, a spus Baker.