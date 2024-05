Florin Spătaru: România este cotată ca fiind a 19-a cea mai complexă economie a lumii

Postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, alături de cotidianul Jurnalul, a organizat, în cadrul proiectului RO 3.0, conferinţa naţională „Lideri pentru viitor – sustenabilitate, viziune, inovație”. Florin Spătaru, consilier de stat din Cancelaria Prim–Ministrului spune că autoritățile au identificat mai multe zone în care industria din România poate deveni competitivă.

„Am identificat anumite zone în care industria din România poate deveni competitivă. Pentru că această competitivitate, practic, se traduce în câteva elemente foarte simple. Resursă, energie, capital uman și experiență profesională. Iar România, dacă ne uităm la toate analizele care sunt făcute, este cotată ca fiind a 19-a cea mai complexă economie a lumii. Și atunci, din această perspectivă, există posibilitatea de dezvoltare. Dar cum? Nu prin alocarea, aș putea spune, fără o analiză coerentă a acestor resurse către companii care supraîncălzesc economic o zonă. Și atunci, câteva elemente sunt esențiale. Eu le-am introdus în criteriile de selecție. Câteva elemente sunt esențiale în ceea ce vom face. Și avem aici partea de tehnologii verzi. România trebuie să continuă acest trend al decarbonizării și a investițiilor în noile tehnologii. Avem deficitul de balanță comercială. Acest deficit despre inflație și care sunt sursele inflației. Și vedem că industria chimică, cea pe care noi am avut-o, dar am reușit etapă cu etapă să o minimizăm, unde gazul ar fi fost elementul important, resursa importantă cu care am fi putut să rămânem competitivi, vedem că tocmai această industrie chimică vine și ne atacă în ceea ce vrem să facem, în această inflație. Adică o mare parte a sursei de creștere de prețuri. O mare parte a sursei vine din detergenți, din produsele chimice, industriale.

Un alt element este ceea ce spuneați, alocarea în zone în care intensitatea ajutorului de stat este cea mai mare. În zone în care sunt în prag de deșertificare economică, aș putea spune. Și socială, implicit, tocmai pentru a putea aduce un echilibru în acest proiect major.

Sunt câteva elemente, sunt câteva documente programatice pe care le avem. O parte din ele sunt la cancelaria primului ministru, o parte din ele sunt în ministere. Și aș vrea să amintesc strategia pe termen lung privind schimbările climatice, cu acest PNIESC care este gestionat de Ministerul Energiei și Sebastian Burduja este unul din cei care a alocat resurse necesare pentru a avea un PNIESC (Planul Naţional Integrat Energie Schimbări Climatice), care bineînțeles că va fi modificat pe măsură ce va fi implementat. Avem Green Deal Industrial Plan pe care îl vom face și vom da direcțiile de dezvoltare industrială, pentru că nu ne putem dezvolta peste tot, nu putem aloca resurse nelimitate, ci va trebui să dăm aceste direcții, în care România este competitivă. Avem strategia pe competitivitate, care este la Ministerul, economia, antreprenoriatul și turismului, dar toate acestea trebuie integrate. Și am înțeles acest mesaj, o vom face și vom veni cu o strategie coerentă și bineînțeles cu sursele de finanțare, pentru că este extrem de important ca banii pe care îi avem, fie că se numesc fonduri europene, fie că se numesc bonduri verzi, că avem certificatele verzi asigurate gratuit de la nivelul Comisiei Europene, dar și bugetul național pentru investiții să fie alocat exact acolo unde trebuie. Nu ne mai permitem să irosim niciun euro către zone în care nu vom putea fi competitivi”, a declarat Florin Spătaru în cadrul conferinței.