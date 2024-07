Flotele auto ale companiilor, schimbare pe direcția europeană

În Uniunea Europeană, șase din zece înmatriculări de mașini noi sunt sunt făcute de către companii. Prin urmare, acest segment este poziționat în mod ideal pentru a accelera reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru a conduce tranziția la vehicule cu emisii zero (ZEV). Asta cu atât mai mult cu cât, în medie, mașinile înmatriculate de companii înregistrează anual dublul kilometrilor făcuți de mașinile persoanelor fizice, ceea ce înseamnă că emit mult mai mult CO2. Totuși, paradoxal, mașinile electrice sunt preferate mai mult de gospodării, înmatriculările realizate de persoanele fizice fiind în creștere accelerată la nivelul Europei, în timp ce companiile înregistrează un avans lent.

Gospodăriile sunt în avans în tranziția la vehiculele electrice. Companiile, care au pârghii financiare pentru a schimba flotele auto cu variante prietenoase cu mediul, rămân în urmă, deși ponderea noilor înregistrări corporative continuă să crească. De exemplu, pe cele mai mari două piețe auto din Europa, Franța și Germania, companiile rămân în mod clar în urma gospodăriilor, ceea ce are un efect considerabil asupra adoptării mașinilor electrice în Europa, în ansamblu, potrivit unei analize realizată de Federaţia Europeană pentru Transport şi Mediu (T&E), un ONG cu sediul la Bruxelles.

Mai multe SUV-uri, emisii poluante mai mari

Datele arată că segmentul corporativ este responsabil pentru înregistrarea în circulație a unui număr mai mari de SUV-uri. Fenomenul este accentuat, în special, în Suedia, Estonia și Germania, aceasta din urmă fiind cea mai mare piață auto din Europa și, prin urmare, responsabilă pentru creșterea ponderii SUV-urilor pe continent. Mașinile companiilor au o medie de emisii de CO2 semnificativ mai mare per mașină în comparație cu vehiculele private (137 față de 131 gCO2/km WLTP). În plus, procentul de înmatriculari care depășește 180 gCO2/km este de două ori mai mare în zona corportivă comparativ cu piața privată, adică 6% față de 3%.

Hibridele plug-in ar polua mai mult decât arată testele

Flotele corporative sunt în fruntea și în ceea ce privește mașinile hibride. Conform datelor UE, vehiculele hibride plug-in (PHEV) emit cu 350% mai mult CO2 în condiții reale de conducere decât valorile testate în laborator. Cu toate acestea, companiile oferă o mulțime de PHEV angajaților lor, iar acest lucru încetinește tranziția către mașinile complet electrice în Europa în ansamblu. PHEV-urile au fost promovate ca o tehnologie de tranziție, care permite utilizatorilor să beneficieze de puterea bateriei electrice, fără a se confrunta cu „anxietatea de autonomie”, care este adesea asociată cu vehiculele complet electrice (EV). În ciuda previziunilor care sugerau că consumatorii se vor îndepărta de PHEV-uri odată cu intrarea pe piață a EV-urilor mai ieftine și cu tăierea stimulentelor, acestea și-au menținut cota de piață. Rămân însă puternic contestate. „Hibridele plug-in sunt vândute ca o combinație perfectă între o baterie pentru toate nevoile locale și un motor pentru distanțe lungi. Dar testarea în condiții reale arată că acest lucru este un mit”, arăta Federaţia Europeană pentru Transport şi Mediu într-un studiu din februarie 2023.

Noi măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu

Pentru a depăși problema mașinilor deținute de companii și a valorifica întregul potențial de mediu și industrial al flotelor corporative, Federaţia Europeană pentru Transport şi Mediu a solicitat Executivului de la Bruxelles adoptarea unor măsuri urgente. În contextul actualei consultări publice, noua Comisie Europeană ar trebui să propună un regulament privind flotele corporative care să stabilească obiective obligatorii ZEV (Zero Emission Vehicles) pentru flotele mari (de la 100 de mașini) și companiile de leasing (înregistrări 100% noi până în 2030). Măsura ar trebui adoptată în cadrul primele 100 de zile ale noului mandatului al Executivului de la Bruxelles, se precizează în analiza citată. Regulamentul ar putea înlocui Directiva privind vehiculele curate a cărei obiective au devenit învechite. În februarie 2024, Comisia Europeană a deschis o consultare publică privind ecologizarea flotei corporative. De asemenea, regulamentul ar trebui să includă o clauză care să promoveze producția UE de mașini ecologice. Nu în ultimul rând, guvernele naționale ar trebui să reformeze impozitarea autovehiculelor corporative, încurajând adoptarea vehiculelor cu emisii zero prin creșterea poverii fiscale pe motorină, benzină și vehicule hibride plug-in pentru a crește și mai mult diferența totală de taxe între vehiculele pe combustibili fosili și vehiculele cu emisii zero, mai rcomandă Federaţia Europeană pentru Transport şi Mediu în analiza sa.