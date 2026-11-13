FMI: Europa trebuie să accelereze reformele dacă vrea să facă față următoarelor crize

Economia europeană a demonstrat o rezistență remarcabilă la șocul provocat de războiul din Orientul Mijlociu, dar continentul trebuie să își accelereze reformele dacă vrea să facă față următoarelor crize, a avertizat joi un oficial de rang înalt de la Fondul Monetar Internațional (FMI), transmite AFP.

‘Până acum, Europa a depășit șocul energetic mai bine decât ne temeam. Acest lucru se datorează în mare măsură tranziției energetice, care reduce dependența de importurile de combustibili fosili’, a declarat reporterilor Mateusz Szczurek, care din luna iulie este șeful departamentului european de la FMI.

Cu toate acestea, ‘Europa nu a ieșit încă din zona de pericol’, a remarcat Szczurek, adăugând că creșterea sa rămâne ‘fragilă și slabă’. Conform previziunile sale din această toamnă, FMI estimează o creștere de 1,2% în zona euro în 2026 (excluzând Irlanda), urmată de a încetinire până la 1,1%, anul viitor.

O creștere slabă înseamnă că ‘chiar și șocuri modeste ar putea declanșa amenințarea unei recesiuni’, a avertizat Mateusz Szczurek.

Pe lângă politicile monetare și fiscale prudente, într-un context de inflație ridicată, FMI recomandă țărilor europene să continue tranziția energetică și să implementeze reforme susceptibile să îmbunătățească potențialul de creștere, în special pentru a consolida piața unică europeană, precum și la nivel național.

‘Acum este momentul să acționăm’, a subliniat Szczurek, el însuși fost ministru polonez de Finanțe (2013-2015).

În ceea ce privește Franța, în contextul incertitudinii politice pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale, oficialul FMI solicită adoptarea unui buget pentru 2027 ‘cât mai repede posibil’. Szczurek consideră că ‘alegerile vor fi o oportunitate de a stabili o direcție care să combine consolidarea finanțelor publice, esențială pentru plasarea lor pe o traiectorie sustenabilă, cu reforme care vizează consolidarea creșterii pe termen mediu’.