FMI și OCDE avertizează că Inteligența Artificială ar putea adânci prăpastia dintre țările bogate și cele sărace

Inteligența Artificială ar putea impulsiona creșterea economică globală, însă țările sărace, companiile mai mici și lucrătorii tineri riscă să fie lăsați în urmă, dacă nu se îmbunătățesc accesul la energie, la infrastructură digitală și competențele, potrivit unor oficiali din cadrul Fondului Monetar Internațional (FMI) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), transmite Reuters.

Acest avertisment vine într-un context în care investițiile masive în cipuri și infrastructura pentru inteligența artificială (AI) au susținut creșterea globală și au propulsat piețele bursiere la maxime istorice, ridicând, totodată, semne de întrebare cu privire la capacitatea companiilor de a obține randamente suficiente comparativ cu cheltuielile uriașe făcute, într-o perioadă în care costurile cu împrumuturile sunt în creștere.

‘Pentru multe economii în curs de dezvoltare, întrebarea esențială este dacă pot adopta și disemina inteligența artificială’, a declarat directorul adjunct al Departamentului pentru Afaceri Fiscale din cadrul Fondului Monetar Internațional, Era Dabla-Norris, în cadrul forumului Reuters Global Markets Forum.

FMI estimează că o adoptare eficientă a inteligenței artificiale ar putea adăuga până la 0,5% la creșterea economică globală anuală, pe termen mediu. ‘Însă, până în prezent, dovezile privind productivitatea la nivel agregat sunt mult mai modeste’, a precizat Dabla-Norris.

La rândul său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) estimează că inteligența artificială ar putea adăuga 0,4% – 1,2% la creșterea anuală a productivității în țările membre. Cu toate acestea, economistul-șef al OCDE, Stefano Scarpetta, a subliniat că utilizarea AI la locul de muncă rămâne în urma utilizării acesteia de către consumatori, fiind adoptată doar într-o măsură limitată când vine vorba de funcțiunile de bază ale companiilor. ‘Există un decalaj semnificativ între expunerea la această tehnologie și utilizarea ei efectivă’, a spus Scarpetta.

FMI estimează că aproximativ 40% dintre locurile de muncă la nivel mondial ar putea fi expuse impactului inteligenței artificiale, pe fondul înmulțirii știrilor privind concedieri de amploare.

Banca Barclays a anunțat că va elimina aproximativ 5.000 de locuri de muncă în acest an, utilizând tehnologii, inclusiv AI, pentru a reduce costurile și a îmbunătăți randamentele. Recent, Reuters a dezvăluit că eBay va concedia 9% din forța sa de muncă, în timp ce compania de tehnologie Qualcomm urmează să disponibilizeze personal la nivel global, într-o acțiune descrisă drept o ‘reducere axată pe performanță’.

Dabla-Norris a avertizat că angajații tineri și cei aflați la început de carieră ar putea fi deosebit de vulnerabili dacă inteligența artificială preia sarcini prin care angajații dobândesc, în mod tradițional, experiență profesională.