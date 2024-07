Fondul pentru Modernizare, principalul motor al dezvoltării sistemului energetic

Sistemul energetic românesc are nevoie de investiții majore pentru a se putea adapta la noile realități impuse prin politica de decarbonizare a Comisiei Europene. Majorarea ponderii energiei regenerabile în mixul energetic, creșterea capacității de stocare a energiei, reabilitarea rețelei de transport și distribuție, precum și eliminarea dependenței de gazul rusesc sunt astăzi în fruntea listei de priorități pentru Ministerul Energiei. Pentru atingerea acestor obiective, țara noastră are la dispoziție zeci de miliarde de euro prin programele Comisiei Europene, la care se adaugă fondurile proprii ale companiilor. Numai în ultimul an, România a făcut investiții record de 25 miliarde de euro, din care fondurile europene au reprezentat 13,6 miliarde de euro.

Pentru investițiile majore pe care trebuie să le facă în sistemul energetic, România are la dispoziție fondurile provenite din Fondul pentru Modernizare, Planul Național de Redresare și Reziliență, Schemele naționale de finanțare și Planul Național de Investiții. În luna iunie, CE a acordat României peste un milliard de euro din Fondul pentru Modernizare pentru susținerea producției de energie din surse regenerabile.

Finanțări continue

Ministerul Energiei a lansat anul acesta două apeluri de proiecte din cadrul Fondul de Modernizare pentru finanțarea capacităților noi de producere a energiei din surse regenerabile dedicate autoconsumului (415 milioane de euro) și pentru creștere capacităților instalate în parcurile eoliene și fotovoltaice (400 milioane de euro). Apelurile au fost lansate pe 25 aprilie, iar ministerul anticipează că va finanța 1.700-2.000MW în capacități noi de producție, plus încă pe atât pentru autoconsum, în condițiile în care proiectele selectate se vor finaliza în următorii doi ani de zile.

În cadrul Fondului pentru Modernizare, Ministerul Energiei a mai semnat recent 21 contracte de finanțare pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Valoarea totală a proiectelor este de circa 646 milioane euro, din care Fondul pentru Modernizare a alocat aproximativ 418 milioane de euro. Până la acest moment Ministerul Energiei a asigurat, prin intermediul Fondului pentru Modernizare, finanțarea a 38 proiecte care contribuie substanțial la extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru care valoarea totală a ajutorului de stat se ridică la peste 593 milioane de euro, potrivit Ministerului Energiei.

Miza stocării

Potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja, stocarea reprezintă o urgenţă a sistemului energetic naţional, care ar avea nevoie de o capacitate de stocare de încă 4.000 MW. Dintre acestea, 2.000 MW ar urma să fie realizați odată cu construirea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa Lăpuşteşti, iar restul prin intermediul bateriilor de stocare. Pentru realizarea acestora din urmă, prin PNRR a fost finalizat în primăvară un apel de proiecte în valoare de 200 milioane de euro.

Electrica, investiții de peste 220 mil. euro

Potrivit planului de investiții al Grupului Electrica pe aul acesta, acestea se ridică la peste 1,12 miliarde de lei. Din această valoare, cea mai mare parte, 878 milioane de lei, reprezintă planul de investiții al filialei Distribuție Energie Electrică România. De asemenea, 63 milioane de lei sunt investiți de Electrica Furnizare, 69,9 milioane de lei Electrica SA, 10,3 milioane de lei Electrica Serv, și 106,1 milioane de lei sunt investiți de Sunwind Energy, compania de regenerabile a grupului.

Transelectrica, 64 milioane de euro pentru LEA Isaccea-Tulcea

Transelectrica a obținut în luna iunie finanțarea necesară pentru proiectul liniei aeriene (LEA) de 400 kV Isaccea – Tulcea Vest, o investiție de 64 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Proiectul vizează construirea unei linii electrice aeriene de 400 kV cu dublu circuit, între stațiile Isaccea și Tulcea Vest. Semnarea acestui contract vine după ce în luna aprilie compania semnase un contract de finanţare de 56,2 milioane euro prin PNRR, pentru investiţii în centrale fotovoltaice, capacități de stocare, modernizarea rețelei de comunicații etc.

Hidroelectrica începe retehnologizarea hidrocentralei Vidraru

Hidroelectrica etimează să pună în funcțiune până în 2027 o capacitate nouă de 500 MW, în condițiile în care are acum în analiză proiecte în regenerabil de circa 3.000 MW și să modernizeze o capacitate de 217 MW. De asemenea, Hidroelectrica analizează oportunitatea dezvoltării de proiecte din zona resurselor regenerabile, hidro, eolian, solar, cu o capacitate de peste 3 GW. În ceea ce privește investițiile imediate, compania a reușit să finalizeze licitația pentru un proiect considerat prioritar. Contractul pentru retehnologizarea amenajării Vidraru a fost semnat la începutul lunii și are valoare de 188,38 milioane de euro fără TVA.

Transgaz, contracte de 93 mil. euro semnate în 2024

Valoarea proiectelor majore avute în vedere de către compania Transgaz pentru perioada 2024-2033 sunt estimate la 499,4 milioane de euro. Transgaz a semnat în cursul acestui an contractele de finanțare pentru două proiecte de investiții: conducta de transport gaze naturale Marea Neagră – Podișor și conducta de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru. Cele două proiecte au o valoarea toală nerambursabilă de 93,58 milioane de euro, ele fiind finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Proiectele sunt esențiale pentru transportul viitor al gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep. Tot din Fondul pentru Modernizare va fi finanțat cu șapte milioane de euro și proiectul pentru alimentarea cu gaze a viitoarei centralei Mintia, contract semnat la sfârșitul lunii mai de Transgaz.