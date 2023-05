Fondul Proprietatea așteaptă cu randamente bune marea lovitură: listarea Hidroelectrica

Fondul Proprietatea a vândut recent participațiile minoritare pe care le avea la companiile Enel din România către acționarul majoritar al Enel din prezent, grupul elen Public Power Corporation (PPC). Vânzarea, din care Fondul Proprietatea a încasat 650 milioane lei, este doar una dintre multiplele tranzacții de valorificare a portofoliului în favoarea acționarilor, astfel încât proprietarii cu averi naționalizate din perioada comunistă să fie despăgubiți.

Indiferent câți foști proprietari au mai rămas acționari ai Fondului de la listarea din 2011 și până în prezent, administratorul de fond Franklin Templeton International Services (FTIS) a reușit să se achite de treaba pentru care a fost angajat: listarea FP și valorificarea portofoliului de acțiuni astfel încât acționarii să primească maximum posibil. „Deoarece dorim să generăm în continuare valoare pentru acționari, vom continua să administrăm Fondul în mod activ, să colaborăm îndeaproape cu Guvernul pentru a asigura continuarea progreselor înregistrate în ultimii ani de către companiile controlate de stat din portofoliul Fondului și finalizarea procesului de listare pentru Hidroelectrica SA și Societatea Națională a Sării SA.”, a declarat Johan Meyer, CEO al FTIS și Manager de portofoliu la FP, în raportul aferent 2022.

Fondul Proprietatea a reușit și anul trecut să obțină un randament total al VAN (valoarea activului net) de 19,2%, în condițiile în care Bursa de Valori București (BVB) în ansamblu a terminat în teritoriul negativ cu -1,9% (pe indicele BET-XT), iar bursele din regiuni au înregistrat pierderi și mai mari. Războiul din Ucraina, criza energetică și inflația au împins piețele de capital pe un trend negativ. Acțiunile FP au reșit un randament de 12,2% în 2022 pe BVB, dar doar după ce au trecut printr-o perioadă de scădere în prima parte a anului. Pe GDR, acțiunile listate la London Stock Exchange, randamentul a fost de 3,9%, fiind ajutat și de aprecierea dolarului american de pe parcusul anului trecut.

De la începutul calculului performanței Fondului din 31 decembrie 2010 randamentul total al VAN a fost de 325,5%, în timp ce randamentul total al prețului acțiunilor a fost de 651,4%, calculat din 25 ianuarie 2011. Randamentul GDR-urilor a fost de 237,6%, fiind calculat din aprilie 2015.

Finalizarea vânzării acțiunilor OMV Petrom

Una dintre operațiunile cele mai importante de anul trecut realizat de FP a fost finalizarea vânzării acțiunilor deținute la OMV Petrom. Vânzarea a fost făcută prin două plasamente private de vânzare, care au cuprins toate cele 4,05 miliarde acțiuni, suma încasată fiind de 1,742 miliarde lei. De asemenea, Fondul a reușit finalizarea celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare pentru 549 milioane acțiuni (460,6 milioane sub formă de acțiuni și 88,4 milioane acțiuni ordinare corespunzătoare GDR-urilor). Valoarea totală a programului, excluzând costurile de tranzacționare, a fost de 1,15 miliarde lei, iar prețul mediu a fost de 2,11 lei pe acțiune.

FP a realizat și plata către acționari, în februarie 2022, a Distribuției speciale de dividende în valoare brută de 0,06 Lei pe acțiune (351,2 milioane lei), aprobate în decembrie 2021, ca și plata către acționari în iunie 2022 a Distribuției de dividende din profitul anului 2021, în valoare brută de 0,125 Lei pe acțiune (774,3 milioane lei).

Acțiunile FP au fost și anul trecut, ca și în 2021, pe locul secund al celor mai tranzacționate titluri de la BVB, cu o medie zilnică de 10,6 milioane lei, fiind depășită doar de acțiunile OMV Petrom, cu 13,6 milioane lei. În 2021, cele mai tranzacționate au fost titlurile Băncii Transilvania, cu 8,84 milioane lei, peste valoare zilnică de 8,14 milioane lei a acțiunilor FP. Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiunile Fondului Proprietatea de anul trecut a fost 2,28 miliarde lei. Valoarea totală a tranzacțiilor de la listarea din 2011 cu acțiuni FP a ajuns la 30,6 miliarde lei.

Hidroelectrica, perla din portofoliu

Fondul Proprietatea a încheiat anul trecut cu un profit de 2,77 miliarde lei, în scădere față de 2021 când s-a ridicat la 5,01 miliarde lei, și cu capitaluri proprii de 14,57 miliarde lei, peste cele din 2021 de 13,76 miliarde lei. Profitul de anul trecut a rezultat din câștigul net aferent participațiilor la valoarea justă de 1,84 miliarde lei (în principal ca urmare a actualizării evaluării Hidroelectrica) și de venitul brut din dividende de 935 miliarde lei.

Cea mai importantă deținere din portofoliul FP este participația la Hidroelectrica. Pachetul de 19,94% din acțiunile producătorului de energie este evaluat la 11,15 miliarde lei, adică 76,5% din valoarea totală a activului net al FP. Listarea Hidroelectrica, așteptată pentru acest an, va însemna startul lichidării Fondului, care va putea valorifica cea mai valoroasă deținere. Pe locul secund în portofoliu se află pachetul de 20% din acțiunile CN Aeroporturi București evaluat la 713 milioane lei, iar trei pachetul 12% din acțiunile Engie, evaluat la 440,7 milioane lei.

Listarea Hidroelectrica va înseamna și modificarea semnificativă a structurii portofoliului FP, care în prezent este reprezentat de 92,9% de sociatăți nelistate la bursa, 6% companii listate și 1,1% lichidități nete și creanțe. Iar valoarea acțiunilor Hidroelectrica înseamnă 82,4% din totalul companiilor nelistate.

Principalii acționari al Fondului Proprietatea sunt cei instituționali români, cu un total de 37,3% din titluri. Fondurile de Pensii Private NN dețineau, conform ultimelor notificări curprinse în raportul pe 2022, un total de 11,24% din drepturile de vot. Fondurile de investiții străine dețineau un total de 11,25% din acțiuni, iar 12,5% din acțiunile FP erau deținute de The Bank of New York Mellon, care deține GDR-uri listate la Londra în numele cumpărătorilor de GDR.

Persoanele fizice române dețineau un pachet de 21,17% din capitalul FP, iar cele străine un pachet de 3,13%. Numărul total de acționari era la sfârșitul anului trecut de 16.585, marea majoritate a acestora fiind persoanele fizice române. Statul român, prin Ministerul de Finanțe, deținea un pachet de acțiuni de 5,96%. Fondul Proprietatea deținea în nume propriu acțiuni răscumpărate care însumau 8,66% din capitalul social. Aceste acțiuni vor fi eventual anulate prin diminuarea capitalului social, iar banii vor merge către restul acționarilor.

Capitalizare de 13 miliarde lei

Capitalizarea bursieră a Fondului în prezent este de puțin peste 13 miliarde lei, la un preț pe acțiune de 2,09 lei. Evaluarea bursieră este foarte aproape de valoarea totală a activului net al FP de 14,57 miliarde lei, din care valoarea participațiilor deținute era de 13,7 miliarde lei (la care se adaugă lichiditățile nete și creanțele). Managerul de fond va propune distribuirea de dividende din profitul pe anul treecut de 0,05 lei pe acțiune, adică 283,44 milioane lei. „Administratorul Unic intenționează să propună o și Distribuție specială de dividende în 2023, care depinde de intrările de numerar aferente evenimentelor de portofoliu. Valoarea exactă se așteaptă a fi anunțată în 2023. Această Distribuție specială de dividende potențială va fi supusă aprobării unei AGA ulterioare. Această Distribuție specială de dividende va fi distinctă de orice alte distribuții care ar putea fi propuse ca urmare a proiectelor de listare aflate în derulare”, mai arătat Johan Meyer în Raportul pe 2022.

Perspectivele pentru acest an sunt pozitive în prezent, iar evoluția economică va influența evoluția pieței de capital și, implicit, pe cea a Fondului. Dacă Hidroelectrica va reuși să ajungă anul acesta la cota BVB, atât piața de capital, cât și Fondul Proprietatea vor avea de câștigat. Din păcate, situația listării Hidroelectrica nu este la fel de bună precum cea a perspectivelor economice. Oricum, indiferent când va avea loc, va reprezenta un moment de cotitură pentru Fondul Proprietatea.