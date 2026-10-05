Fondurile de pensii administrate privat au ajuns la câștiguri record

Fondurile care administrează pensiile Pilon II au obținut, pentru prima dată în istorie, un câștig net cumulat de peste 100 miliarde lei. Mai exact, la sfârșitul lunii iulie, câștigul net realizat de fondurile de pensii a fost de 108,6 miliarde lei (20,7 miliarde euro), conform calculelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Activele nete administrate de fondurile de pensii private în numele celor 8,5 milioane de participanți au urcat la 246,7 miliarde de lei (47 miliarde euro). Totodată, fondurile au efectuat până în prezent plăți totale de 7,9 miliarde lei (1,5 miliarde euro) către peste 350.000 de participanți și beneficiari.

La fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%, contribuție care ar fi trebuit să fie deja de 6%, dar Finanțele au amânat în ultimii ani majorarea din nevoie de bani la buget. Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populației, după depozitele bancare, precum și principala sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici.

Aproximativ 95% din activele fondurilor de pensii private sunt investite în România, ceea ce face din Pilonul 2 unul dintre cei mai importanți investitori instituționali ai economiei românești. Circa două treimi din active sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert sunt investite în companii listate la Bursa de Valori București. În acest fel, fondurile de pensii contribuie atât la finanțarea sustenabilă a statului român, cât și la dezvoltarea companiilor locale, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă, menținând în același timp un profil de risc prudent. Astfel, Pilonul 2 s-a consolidat ca o componentă esențială a sistemului de pensii din România, în linie cu modelele consacrate din statele dezvoltate ale Uniunii Europene și OCDE, având o contribuție importantă atât la bunăstarea viitorilor pensionari, cât și la dezvoltarea economiei naționale.

„În spatele acestor cifre se află milioane de români care economisesc pentru viitorul lor. Depășirea pragului de 100 de miliarde de lei câștig net obținut pentru participanți este cea mai clară dovadă că Pilonul 2 își îndeplinește misiunea pentru care a fost creat: transformarea contribuțiilor lunare ale românilor în economii solide pentru viitor. Totodată, faptul că peste 350.000 de persoane au beneficiat deja de plăți din fondurile de pensii private demonstrează că acest sistem produce rezultate concrete și măsurabile și după perioada de acumulare. După mai bine de 18 ani de funcționare, Pilonul 2 este nu doar un mecanism de economisire pentru pensie, ci și un pilon de stabilitate economică și financiară pentru România”, a declarat Cristian Pascu, președintele APAPR.

Randamente istorice

Cele șapte fonduri de pensii private obligatorii au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit APAPR. Activele nete, adică banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, de asemenea un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Rezultatele record din 2025 au venit pe fondul creșterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la București (unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administrați), precum și a îmbunătățirii cotațiilor titlurilor de stat românești (unde Pilonul 2 investește aproape două treimi din bani).

Aceste evoluții reflectă încrederea piețelor și investitorilor în potențialul economic și financiar al României pe termen lung. Pe întreaga durată de funcționare (2008-2025), fondurile de pensii private din Pilonul 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, mult superior ratei medii anuale a inflației de 4,7% din aceeași perioadă, conform calculelor APAPR.

Nu doar pensiile private obligatorii au avut un an record, dar și cele din Pilonul III, cele facultative. Cele 10 fonduri de pensii private facultative au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului: 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creștere cu 33% față de finele lui 2024, potrivit calculelor APAPR.

Un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record. Astfel, la finele anului 2025 numărul total de români înscriși la Pilonul III de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la 1 milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populației în fondurile de pensii private și în economia națională. În cursul anului 2025, aceștia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuții în valoare totală de circa 940 milioane lei, cu 25% mai mult decât în 2024 și de asemenea o valoare-record pentru sistem.

Pe întreaga durată de funcționare (2007-2025), fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflației de 4,9%, conform calculelor APAPR. În termeni monetari, Pilonul III a generat un câștig net pentru participanți în valoare de 2,6 miliarde lei (515 milioane euro).