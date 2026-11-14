Fritz: Ne vom folosi de toate pârghiile care ne stau la dispoziție pentru a evidenția toxicitatea politicilor PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, la Târgu Jiu, că partidul său se va folosi de toate pârghiile care îi stau la dispoziție în opoziție pentru a ‘evidenția toxicitatea politicilor PSD’ și ‘pentru a stopa corupția PSD’.

Afirmația liderului USR a venit după ce a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură sau organizarea de alegeri anticipate.

‘Noi am spus de la început că ne vom folosi de toate pârghiile care ne stau la dispoziție în opoziție pentru a evidenția toxicitatea politicilor PSD, ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și evidenția corupția PSD și pentru a apăra dreptul românilor la un stat funcțional. (…) Vom urmări reformele începute de miniștrii USR (…) și evident că vom face asta și într-o coordonare cu PNL, am semnat un protocol de colaborare parlamentar și vom avea și inițiative comune. (…) În primul rând, românii trebuie să vadă cum vrea PSD să îndeplinească toate promisiunile pe care le-a făcut, deocamdată vedem foarte mult fum și puține rezultate, și apoi, evident, parlamentarii se vor întreba dacă acesta este un guvern care poate continua și care poate livra’, a spus Fritz.

În ceea ce privește Gorjul, Dominic Fritz a afirmat că ‘este un județ care a fost capturat de interesele PSD’.

‘Gorjul este un județ care a fost capturat de interesele PSD și foarte mulți oameni suferă din acest motiv. M-am întâlnit ieri (joi – n.r.) cu mulți oameni, aici, care au alte speranțe pentru viitorul Gorjului și care își asumă o luptă împotriva intereselor care au capturat acest viitor mai bun. Eu constat cu oarecare tristețe că PSD se comportă ca și cum județul este al lor, oameni care sunt vizibil în opoziție sunt amenințați, sunt marginalizați, uneori chiar cu consecințe la locul de muncă, și într-un fel asta arată că PSD știe foarte bine că nu mai poate să câștige puterea câștigând inimile oamenilor, ci doar poate să se țină la putere folosind mijloace ilegitime – eu, personal, am văzut pe propria piele – și acaparând instituțiile de stat, tocmai pentru că nu mai poate să câștige majorități’, a declarat președintele USR.

El a făcut referire și la o alianță cu PNL, punctând că ‘doar dacă ne unim forța noastră individuală politică, putem fi o alternativă credibilă pentru binomul PSD și AUR’.

‘Pentru oricine crede că împărăția PSD este veșnică, se înșală amarnic. (…) Nimic nu este pierdut, nicio luptă nu este în zadar, ci merită să formăm o contraforță la această acaparare, care ține o parte din județ în subdezvoltare, tocmai pentru că toate resursele și energiile merg în buzunare private, și nu spre binele comun. Asta, politic, pentru USR, înseamnă că lucrăm la o alianță cu PNL, pentru că știm că doar împreună, doar dacă ne unim forța noastră individuală politică, doar atunci putem fi o alternativă credibilă pentru binomul PSD și AUR, care a acaparat toată puterea în stat și care nu se va opri. (…) E evident, și la alegerile locale și la alegerile parlamentare, că trebuie să căutăm alianțe cu mai multe forțe politice reformiste și exact asta vom face în următoarele luni’, a mai precizat Fritz.

Liderul USR a adăugat că, în ceea ce privește posibila alianță cu PNL, aceasta trebuie să se bazeze pe principii foarte clare de integritate.

‘Atunci când vorbim de o alianță la alegeri, liste comune sunt de preferat. Nu vom găsi o soluție uniformă peste tot în România, sunt locații unde USR este în opoziție față de un primar PNL, sunt alte locații unde PSD și PNL au o colaborare istorică să zicem, care poate nu poate fi ruptă și tocmai de aceea nu va exista peste tot aceeași soluție. Criteriul principal este ce putem să oferim cetățenilor, trebuie să fie echipe și soluții convingătoare. În orice negociere, în orice colaborare, pentru binele comun e evident că fiecare parte trebuie să mai lase din orgolii. (…) Când vorbim de o alternativă la PSD și AUR, nu e vorba doar despre o alternativă doar aritmetică, ci este o alternativă de valori și de rezultate pentru români și tocmai de aceea evident că acest potențial parteneriat cu PNL va trebui să se întâmple pe baza unor principii foarte clare de integritate. (…) Nu exclud să existe și situații unde să spunem ‘ne pare rău, aici nu putem să susținem un candidat comun sau o persoană anume’. Posibil să fie și reciproc rețineri de altă natură din partea PNL față de USR’, a completat el.