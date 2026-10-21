Fritz: Premierul va fi constant șantajat de PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, critică suplimentarea numărului de secretari de stat și miniștri din structura Guvernului, susținând că noile funcții demonstrează influența pe care PSD o are asupra Cabinetului condus de premierul Luca Niculescu.

Fritz afirmă că Guvernul va fi ”controlat” de PSD, iar premierul Luca Niculescu nu va avea ”libertatea să ia decizii” proprii.

”Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar de propriile interese. Vedem asta deja, cu primele decizii. Avem cinci secretari de stat în plus, doi miniștri în plus și asta înseamnă că nevoia de control a PSD-ului costă. Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest guvern, decât înainte. Este pentru mulți alegători frustrant să vadă cum, după un an de respect pentru banul public, acum să intre din nou un guvern care a anunțat dezmățul”, a declarat Fritz, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul USR.

Fritz a precizat că USR nu se va ”resemna” și că partidul va continua să susțină ”dreptatea, corectitudinea” și un stat funcțional.

”PSD și mai ales Sorin ‘Nordis’ Grindeanu au atacat feroce USR. Pentru noi, asta este dovada că reformele făcute de miniștrii USR au deranjat cu adevărat. Mai mult, este dovada că PSD are de gând să își acopere propria incompetență și corupție cu atacuri la miniștrii performanți USR. Acesta este filmul pe care îl vom vedea în următoarele săptămâni și luni: puține rezultate, multe atacuri la cei care au livrat ceva”, a spus el.

Guvernul a adoptat marți seara, în prima ședință, o ordonanță de urgență privind structura Cabinetului.

Potrivit acesteia, în cadrul Guvernului își va desfășura activitatea un viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne. Acesta va coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și, în această calitate, își va desfășura activitatea prin aparat propriu de lucru, structură formată dintr-un consilier de stat și doi secretari de stat.

În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se înființează funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului de resort. Ministrul delegat va fi ajutat de maxim doi secretari de stat.

În cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului Educației și Cercetării și care este ajutat de maxim doi secretari de stat.

OUG mai prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public, și este numit prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici.