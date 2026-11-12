George Simion (AUR): Protest sâmbătă de la ora 10.00 în fața Primăria Capitalei

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că sâmbătă, începând cu ora 10,00, va avea loc un protest la Primăria Capitalei, ‘față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu’.

El a menționat că reprezentantul AUR, Nicolae Voiculeț, participă, joi, la o ședință de ordine publică la Primărie privind protestul de sâmbătă, de la ora 14,00, din fața Palatului Parlamentului.

‘Circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniți fiecare cu steagul. Veniți cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocați de nimeni, nu vom deveni violenți, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toți cei care, din motive obiective, nu pot fi la București – vă rugăm să fiți mobilizați în mediul online. Televiziunile, în marea lor majoritate, vor răspândi versiunea sistemului’, a scris Simion pe Facebook.

Liderul AUR a adăugat că începând de vineri până duminică AUR organizează la Parlament dezbateri și conferințe.

‘Ca răspuns la venirea Ursulei și a lui Guy Verhofstadt (evenimentul EuroSfat), organizăm la Parlament de vineri până duminică ample dezbateri, conferințe și cursuri pentru membrii AUR. Cei care doresc să participe, ca membri, se pot înregistra pe aplicație. Programul complet e pe forumeuropa.ro. Începem vineri la ora 18:00’, a precizat Simion.

Totodată, el a menționat că pe 1 Decembrie se va afla la Alba Iulia.

‘În semn de continuitate și coerență, pe 1 Decembrie de Ziua Națională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu. Călin Georgescu este nevinovat’, a transmis Simion.