George Simion, după desemnarea lui Luca Niculescu: Zero voturi de la AUR

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost printre primii oameni politici care au reacționat după anunțul șefului statului privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

‘Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu’, a scris George Simion, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seara pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.