Guvernul Niculescu favorizează marile interese economice, în timp ce antreprenorii români sunt împovărați de taxe, impozite și reglementări sufocante, declară președintele AUR, George Simion.

Liderul AUR critică decizia privind eliminarea impozitării pe cifra de afaceri pentru anumite companii și anunță că partidul are inițiative legislative pentru reducerea impozitării dividendelor și modificarea regimului fiscal aplicat contractelor de muncă part-time.

‘Am reușit să atragem atenția mediului antreprenorial din România, sufocat la propriu în ultimii ani de decizii aberante ale unor guvernanți care nu știu decât să favorizeze propriile interese și interesele celor care au bani mulți. Vedeți decizia Guvernului Luca Niculescu de a scoate impozitarea pe cifra de afaceri în cazul celor care nu plătesc impozitul pe profit’, susține George Simion, citat într-un comunicat al AUR, remis joi AGERPRES.

Totodată, Simion denunță un tratament fiscal inechitabil, în care povara bugetară este transferată asupra antreprenorilor care muncesc și încearcă să își dezvolte propriile afaceri. Acesta atrage atenția și asupra situației angajaților cu contracte part-time.

‘Imaginați-vă voi să cu plătiți măcar o lună dările la stat. Vreau să vă zic că avem niște obiective, avem și proiecte de lege în acest sens în Parlament, de reducere a impozitării pe dividende și de revenire la impozitarea salariilor part-time. Pentru că sunt mulți oameni în țara noastră care lucrează două ore, patru ore și sunt taxați la nivel de opt ore, doar pentru că acești birocrați, care refuză să facă schimbări reale în felul în care funcționează statul, au nevoie de bani. Și nu o să ia de la cei mari, care au putere, o să ia de la voi’, spune Simion.

Președintele AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a blocat legea AUR prin care angajații ar fi putut primi, fără impozitare, 15% din profitul companiei și avertizează că acesta ar putea bloca și măsura privind majorarea pragului pentru numerar.

‘Noi am mai reușit să mai trecem o lege care a dat o gură de oxigen, sau trebuia să dea o gură de oxigen mediului antreprenorial: să poți da fără impozitare 15% din profit către angajații care participă la acel profit. A întors-o Nicușor. Sper să nu întoarcă și această lege legată de pragul pentru numerar. Sunt în stare. I-ați văzut că nu au nici cea mai mică idee despre cum funcționează lucrurile în viața reală, despre cum funcționează o firmă’, afirmă Simion.

Acesta spune că e nevoie ca AUR să fie la guvernare pentru a pune în practică obiectivele economice.

‘Lucrurile astea o să încercăm să le facem fie cu PNL-ul și cu USR-ul, care teoretic sunt pentru o taxare mai mică a muncii și pentru relaxarea condițiilor pentru IMM-uri, dar în practică vedeți că sunt partide liberticide, care atacă libertățile fundamentale, sau cu ceilalți din Parlament, gen PSD. Dar mă îndoiesc că aceste obiective importante vor reuși să treacă fără presiune din partea noastră și fără ca noi să fim la guvernare’, declară liderul AUR.

George Simion se referă la reglementările care, în opinia sa, sufocă mediul de afaceri și respinge argumentele folosite împotriva majorării pragului pentru numerar.

‘Filozofia planului nostru de guvernare este simplă: ca să ușurezi munca celor care au o afacere, trebuie să le ușurezi viața, să reduci birocrația, să tai din reglementările sufocante. Ei nu gândesc decât în termeni de cutii de pantofi. A, ați crescut limita pentru numerar, deci cutii de pantofi. Păi voi ați fost la guvernare când au prosperat aceste cutii de pantofi, nu i-a împiedicat pragul de 5.000. Gândiți cu capul vostru!,’, a subliniat președintele AUR, George Simion.