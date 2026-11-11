Germania: Inteligența artificială va desființa locuri de muncă, dar va și crea

Inteligența artificială (AI) va transforma piața muncii din Germania atât prin desființarea de locuri de muncă, cât și prin crearea unui număr similar de noi slujbe, a estimat marți președinta Agenției federale pentru ocuparea forței de muncă (BA), Andrea Nahles, transmite DPA.

”Previzionăm că aproximativ 800.000 de locuri de muncă în Germania vor dispărea în următorii 15 ani ca rezultat al AI, dar un număr similar de noi slujbe vor fi de asemenea create. Unele industrii vor fi mai puternic afectate prin prisma pierderii locurilor de muncă, cum ar fi furnizorii de servicii de afaceri, și pozițiile de analiză din companiile de asigurări și bănci. Cu toate acestea, mi-ar plăcea să văd mai multe investiții în AI în Germania, dar numai dacă sporesc productivitatea, nu doar pentru că sunt la modă”, a declarat Nahles pentru publicația Handelsblatt.

Oficialul a adăugat că pierderile de locuri de muncă nu vor afecta neapărat angajații mai bine calificați decât alte grupuri. ”În Statele Unite, există un studiu șocant privind tinerii absolvenți de studii superioare. Și aici în Germania absolvenții au nevoie de mai mult timp pentru a intra pe piața muncii și poate nu obțin slujba viselor lor – dar încă au perspective mult mai bune decât oricine altcineva”, a explicat șeful BA.

Oficialul a indicat că slăbiciunea generală a economiei are un rol major asupra pieței muncii, iar locurile de muncă mai puțin vulnerabile la AI, cum ar fi meseriile de specialitate s-au dovedit reziliente.

”Chiar și angajații mai puțin calificați au oportunități, deoarece în unele cazuri nu este ușor să-i înlocuiești cu AI”, a afirmat Andrea Nahles.