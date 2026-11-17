Hackeri vorbitori de limbă rusă au dezvoltat un sistem de inteligenţă artificială capabil să identifice şi să exploateze vulnerabilităţi informatice fără intervenţie umană, realizând ceea ce ar putea fi primul atac cibernetic complet automatizat cu ajutorul AI, relatează Politico, citând un raport publicat luni de Google.

Divizia de informaţii privind ameninţările cibernetice a Google a anunţat că a identificat, pentru prima dată, utilizarea inteligenţei artificiale pentru automatizarea integrală a descoperirii şi exploatării vulnerabilităţilor software, fără ca un operator uman să fie implicat în proces.

Potrivit companiei, atacatorii au creat o serie de agenţi AI programaţi să compare permanent codul software înainte şi după instalarea actualizărilor de securitate, să identifice vulnerabilităţile şi să dezvolte automat metode de exploatare a acestora.

Sistemul permite agenţilor AI să descopere independent deficienţe de securitate şi modalităţi de utilizare a acestora pentru compromiterea sistemelor informatice. Atacurile au vizat site-uri din Franţa, în special din sectoarele mass-media, divertismentului şi educaţiei.

Google a identificat utilizarea limbii ruse în documentaţia tehnică a atacatorilor, fără a stabili însă că aceştia ar fi acţionat la comanda autorităţilor de la Moscova.

Descoperirea ar putea reprezenta un moment de cotitură în utilizarea inteligenţei artificiale pentru atacuri cibernetice. Până în prezent, chiar şi cele mai avansate modele AI necesitau intervenţia unor hackeri experimentaţi pentru coordonarea operaţiunilor sau corectarea erorilor.

Riscurile asociate utilizării inteligenţei artificiale în atacurile informatice au atras tot mai mult atenţia autorităţilor după lansarea, în aprilie, a modelului specializat Mythos, dezvoltat de compania Anthropic.

Noua evoluţie ar putea amplifica îngrijorările guvernelor şi ale operatorilor de infrastructuri critice, în contextul descoperirii recente a unor vulnerabilităţi importante în limbajul de programare PHP, utilizat de aproximativ 70% dintre site-urile web.

Potrivit Politico, autorităţile europene se confruntă şi cu o serie de atacuri informatice asupra sistemelor de refrigerare din supermarketuri, unele dintre acestea fiind atribuite parţial Iranului.

Capacitatea agenţilor AI de a identifica şi exploata autonom vulnerabilităţi ar putea accelera considerabil atacurile cibernetice şi ar reduce dependenţa atacatorilor de specialişti umani, complicând eforturile de protejare a sistemelor informatice.