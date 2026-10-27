Grindeanu: Doar o femeie, Natalia Intotero, a dorit să intre în competiția internă pentru funcția de ministru

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a informat, luni, că doar o singură femeie, Natalia Intotero, s-a înscris în competiția internă din partid pentru a fi ministru în Guvernul Luca Niculescu.

‘Noi am avut un Consiliu Politic Național în care cei care au dorit să fie miniștri și-au depus candidaturile. La un moment dat, părea că o să fie și competiție pe vreo două sau trei ministere, dacă nu mă înșel. N-a fost o treabă decât de competiție internă. Cine își dorea să fie ministru se înscria în această competiție internă. Natalia și-a dorit acest acest lucru’, a explicat Grindeanu, la sediul central al PSD, întrebat de ce în Guvern ocupă funcția de ministru doar două femei, iar PSD a propus doar una.

El a adăugat că și-ar dori, pe viitor, ca și alte colege de partid să aibă ‘mai multă încredere’ în ele și să intre în competiția internă.

‘Mi-aș dori să fie mai multe femei, evident, în Guvern’, a transmis liderul PSD.