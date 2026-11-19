Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat joi că România trebuie să diversifice sursele de finanțare a dezvoltării economice și ‘să privim mult mai activ, ca țară, către Orientul Mijlociu, către statele din Golf și către Asia’.

‘O altă schimbare pe care trebuie să o facem privește felul în care finanțăm dezvoltarea. Am avut până în urmă cu câteva luni un proiect, un program european, PNRR, care s-a finalizat și care a fost un accelerator important pentru economie și pentru dezvoltare. Dar etapa sa de implementare s-a încheiat. Fondurile europene evident că rămân esențiale, însă România nu poate aștepta apariția unui nou mare program european care să îi finanțeze dezvoltarea. Trebuie să ne diversificăm opțiunile. Să privim mult mai activ, noi, ca țară, către Orientul Mijlociu, către statele din Golf și către Asia. Acolo există fonduri suverane, capital, tehnologie și investitori care caută proiecte pe termen lung’, a spus Grindeanu la ediția a XV-a a Bucharest Forum, organizat de Aspen Institute Romania și de German Marshall Fund of the United States.

El a afirmat că reconfigurarea lanțurilor globale de aprovizionare reprezintă o oportunitate importantă pentru România, care ar putea deveni o destinație atractivă pentru investiții industriale și un centru regional de producție.

‘Companiile caută astăzi locații sigure, apropiate de piețele mari, cu energie, infrastructură și parteneri de încredere. România poate deveni o destinație importantă pentru investiții industriale majore și un centru regional de producție. În perioada de stabilitate, țările pot prospera și din inerție. Însă, în perioade de reașezare geopolitică, inerția devine un risc. România are de ales: poate aștepta ca alții să redeseneze rutele comerciale, să decidă unde se investește și unde se produce sau poate participa activ la aceste decizii. Eu cred că trebuie să alegem a doua variantă. Avem poziția geografică, apartenența la Uniunea Europeană și NATO, resurse și acces la regiuni cu un potențial economic uriaș. Dar premisele nu sunt suficiente. Avem nevoie și de viziune și de curaj de a transforma oportunitățile în proiecte concrete. Într-o lume care își redesenează harta economică, România nu își poate permite să rămână doar un punct pe hartă’, a afirmat Grindeanu.