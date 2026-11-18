Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat marți că deciziile guvernamentale ‘greșite’ din ultimul an au dus România pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică, iar pentru a reuși o relansare economică credibilă anul viitor este nevoie de predictibilitate, ‘și nu de noi surprize fiscale’.

‘Deciziile guvernamentale greșite din ultimul an ne-au adus pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică. Ca să reușim o relansare economică credibilă anul viitor, atunci avem nevoie de predictibilitate și nu de noi surprize fiscale. Am discutat astăzi cu reprezentanții IMM-urilor din România și am reconfirmat trei angajamente clare: nu creștem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor, statul trebuie să își plătească toate datoriile către companii, rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte și conforme’, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că ‘nu poți cere companiilor’ să investească, să creeze locuri de muncă și să țină economia în mișcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta și întârzie să-și plătească facturile.

‘Relansarea economică începe cu încredere. Iar încrederea se construiește prin taxe predictibile, un stat care își respectă obligațiile și un parteneriat real cu antreprenorii. Firmele românești au nevoie de un stat care să le fie partener, nu povară. Și în sensul acesta va fi această guvernare’, a susținut Grindeanu.