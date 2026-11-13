Grindeanu: Taxele nu vor crește anul viitor. Pensiile trebuie indexate, iar taxarea muncii redusă

Taxele nu vor crește anul viitor, pensiile trebuie indexate conform legii, iar taxarea muncii ar trebui redusă, a declarat, miercuri seară, președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Liderul social-democrat a spus că dorește încheierea unui ‘pact’ cu mediul de afaceri prin care să se garanteze că taxele nu vor crește în 2027.

‘Eu cred că trebuie să redăm speranța investitorilor în România și speranța că România este o țară sigură, unde merită să investești, în care merită să-ți pui banii și, până la urmă, să faci profit, că despre asta este vorba. Și aici vorbesc, în mod special, de un pact, dacă pot să-l numesc așa, cu mediul de afaceri: că nu vor mai crește taxe anul viitor’, a afirmat Sorin Grindeanu.

În privința pensiilor, președintele PSD a spus că indexarea trebuie făcută conform legii și nu este negociabilă.

‘Lucrul ăsta nu e de negociat (…) Trebuie să respectăm legea și trebuie să facem indexarea pensiilor în România’, a subliniat Grindeanu.

El s-a referit și la necesitatea de a fi redusă taxarea muncii, în condițiile în care în România este una dintre cele mai mari cote de taxare în acest domeniu.

În context, Grindeanu a reiterat propunerea privind eliminarea CASS pentru mame, persoanele din categorii vulnerabile, veterani și invalizi de război.