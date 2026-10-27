Grindeanu: Vom face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut miniștrilor să prezinte modul în care se va face ‘schimbarea de paradigmă’ pe care a cerut-o privind relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc, precizând că se vor face analize lunar pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare.

‘Am cerut fiecărui ministru să prezinte modul în care se va face această schimbare, dacă vreți, de paradigmă, pe care am cerut-o cu cele două mari obiective: relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc. (…) Sigur, lucrul acesta o să fie, probabil, prezentat mai pe larg de fiecare ministru în parte, recomandarea a fost să aibă la nivelul fiecărui minister un soi de unitate de politici publice formată din angajați ai ministerului, care să monitorizeze în mod permanent implementarea acestui program de guvernare și care să propună politici publice cu impact, dar care să țină în același timp deschis dialogul cu patronatele și sindicatele’, a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD, după Biroul Permanent Național al partidului.

El a adăugat că ar trebui ca în această săptămână ministerele să rezolve lucrurile urgente ‘lăsate în urmă de fostul Guvern, asigurarea banilor’.

‘Am văzut că acest lucru l-a anunțat ministrul Rogobete pentru UPU și pentru Ambulanță. Despăgubirile, de asemenea, pentru secetă, foarte importante. Tot aici, pe Agricultură, ministrul Barbu ne spunea săptămâna trecută că trebuie (…) reluat exportul de ovine. De asemenea, ministrul Ghigiu va pleca mâine la Bruxelles pentru discuții legate de închiderea PNRR și de evaluarea stadiului în care se află PNRR. Chestiuni care țin de Ministerul Transporturilor, la care țin foarte mult, în săptămânile viitoare, ministrul Popa a informat că sunt mai multe tronsoane, unele chiar în jurul Bucureștiului, care vor fi date în circulație chiar zilele viitoare. De asemenea, un tronson și pe Pitești – Sibiu și anume cel de la Curtea de Argeș la Tigveni. Să știți că vom face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare, asta ca să nu fie surpriză de acum încolo, lunar vor fi aceste evaluări’, a transmis liderul PSD.