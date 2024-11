Grupul BCR a înregistrat un profit net în creştere la 2,22 miliarde lei, la nouă luni

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 2,217 miliarde lei (446 milioane de euro) în primele nouă luni din 2024, în creştere cu 30,6% comparativ cu un rezultat de 1,698 miliarde lei (344 milioane de euro) în perioada similară a anului trecut, datorită unei performanţe operaţionale îmbunătăţite, susţinute de un volum mai mare de afaceri cu clienţii, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES.

În perioada ianuarie-septembrie 2024, rezultatul operaţional al grupului BCR s-a îmbunătăţit cu 22,2%, până la 2,841 miliarde de lei (571 milioane de euro), pe fondul unei creşteri puternice a veniturilor operaţionale şi a unei bune gestionări a cheltuielilor operaţionale.

De asemenea, venitul net din dobânzi a crescut cu 19,5%, până la 3,190 miliarde lei (641 milioane de euro) în primele nouă luni, ca urmare a unui volum mai mare de business. Similar, venitul net din comisioane s-a îmbunătăţit cu 12,9%, până la 817 milioane de lei (164 milioane de euro), determinat de un volum mai mare de tranzacţii.

Venitul operaţional a crescut cu 16,2%, până la 4,461 miliarde lei (897 milioane de euro) în primele nouă luni ale acestui an, determinat de toate componentele principale de venit.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1,620 miliarde lei (326 milioane de euro) în primele nouă, în creştere cu 7% în ritm anual, determinat de alte cheltuieli administrative mai mari, în principal IT, consultanţă şi cheltuieli de marketing, în timp ce cheltuielile cu personalul au scăzut. În baza acestor evoluţii, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 36,3% în primele nouă luni ale acestui an, faţă de 39,4% în perioada similară a anului trecut.

„Rezultatele noastre sunt direct legate de experienţa pe care reuşim să o oferim şi de impactul pe care îl creăm în societate. Ne încurajează cei peste 1,5 milioane de români care au trecut prin programele BCR de educaţie financiară – Şcoala de Bani şi Financial Coaching. De asemenea, contăm pe investiţiile în digitalizarea operaţiunilor, care ne-au ajutat să facem banking-ul accesibil oriunde şi oricând, dar şi pe cele peste 5.200 de proiecte şi antreprenori pe care i-am susţinut şi finanţat în primele nouă luni ale anului. Calitatea activelor şi extinderea bilanţului în sectoare strategice – aşa cum sunt energia, agricultura şi producţia industrială – ne confirmă încrederea de care beneficiem din partea celor ce creează valoare în România, oameni alături de care gândim şi dezvoltăm viitor”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, citat în comunicat.

Portofoliul total de credite nete acordate clienţilor de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 13,3% an pe an la 30 septembrie 2024. Credite noi în valoare de 12,4 miliarde de lei, au fost acordate în primele nouă luni către persoane fizice (credite ipotecare şi de consum) şi microîntreprinderi. Stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 10,1% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit şi descoperit de cont) a crescut cu 50,2% an pe an. De asemenea, stocul de credite acordate microîntreprinderilor a înregistrat o creştere de 27,9% an pe an.

BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 10,5 miliarde de lei până la 30 septembrie 2024, dintre care aproximativ 29% sunt destinate investiţiilor. Peste 5.200 de companii (IMM-uri şi corporate), care creează aproximativ 250.000 de locuri de muncă, au fost finanţate de BCR în primele nouă luni din 2024.

Potrivit BCR,numărul de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking şi mobile banking) a ajuns la 2,47 milioane, dintre care aproape 2,1 milioane sunt utilizatori activi ai aplicaţiei George mobile, cu o creştere de 16% an pe an. Peste 160.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În primele nouă luni din 2024, peste 70% dintre clienţii eligibili şi-au deschis relaţia cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 70% dintre creditele pentru clienţii microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile: Overdraft Digital, Credit Inteligent George, Card de Credit George şi Linia de credit IMM Invest.

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 317 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 71% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless). Clienţii BCR dispun de o reţea naţională extinsă de ATM-uri şi maşini multifuncţionale (2.000 de echipamente) şi servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking şi E-commerce.