Grupul ungar MVM achiziţionează pachetul majoritar de acţiuni al E.ON Energie România

Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a semnat luni, un acord privind achiziţia diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România.

Conform acordului, MVM va achiziţiona o participaţie de 68% în cadrul E.ON Energie România şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet, se arată într-un comunicat al grupului ungar.

Tranzacţia este aşteptată să se finalizeze în 2025, după obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente. Cele două companii au decis să nu facă publică valoarea tranzacţiei.

„Pasul de astăzi (luni, n.r.) reprezintă o etapă importantă pentru extinderea regională a Grupului MVM. Prin preluarea pachetului majoritar de acţiuni al E.ON Energie România, ne consolidăm poziţia în Europa Centrală şi de Est, asigurând o bază solidă şi continuitate pentru clienţii noştri din România, care vor beneficia în continuare de servicii de cea mai înaltă calitate. Împreună cu echipa de management a viitoarei noastre companii membre, ne propunem să identificăm şi să valorificăm noi sinergii, care să sprijine dezvoltarea pieţei din România şi să întărească rolul Grupului MVM în regiune. Sunt entuziasmat să colaborez alături de colegii noştri din România şi am încredere că vom construi împreună un viitor de succes”, a declarat Karoly Matrai, CEO al Grupului MVM, citat în comunicat.

Activităţile operaţionale ale E.ON Energie România şi E.ON Asist Complet vor continua să se desfăşoare în mod normal. Grupul MVM îşi propune să menţină stabilitatea operaţiunilor preluate şi să contribuie la dezvoltarea lor pe termen lung, se mai arată în comunicatul citat.

„E.ON îşi analizează constant portofoliul pentru a-şi susţine strategia axată pe sustenabilitate, digitalizare şi creştere. Decizia anunţată astăzi este rezultatul unei analize detaliate, care a luat în considerare impactul şi dinamica schimbărilor din sectorul energetic asupra operaţiunilor extinse ale Grupului E.ON. Această tranzacţie va permite companiei să se concentreze pe domeniile prioritare, aliniate obiectivului său de a deveni un catalizator al tranziţiei energetice în Europa”, a declarat Marc Spieker, director comercial al E.ON SE.

Această tranzacţie este în concordanţă cu strategia de extindere regională a grupului MVM, care urmăreşte în mod constant oportunităţile de afaceri pe pieţele din Europa Centrală şi de Est. Prin această extindere regională, Grupul MVM intenţionează să consolideze în continuare securitatea aprovizionării cu energie în regiune.

Grupul MVM este principalul furnizor de energie din Ungaria, o companie deţinută 100% de stat, care ocupă locul şase în Europa Centrală. Cu o prezenţă activă în 23 de ţări, peste 19.000 de angajaţi şi un portofoliu de peste 11 milioane de clienţi, atât casnici, cât şi corporativi (inclusiv aproape două milioane în Cehia, Slovacia şi România), grupul este un actor important în ecosistemul energetic al regiunii. În primul semestru al acestui an, compania a vândut o cantitate de 76 TWh de gaze naturale şi de 19 TWh de energie electrică. MVM are o capacitate de stocare a gazelor naturale de 4,4 miliarde de metri cubi. Totodată, 85% din producţia de energie electrică este neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. După primele şase luni ale acestui an, grupul a afişat o EBITDA de 450 miliarde forinţi.

E.ON Energie România, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale şi energie electrică din ţară, deserveşte aproximativ 3,4 milioane de clienţi. E.ON Assist Complet este o companie regională specializată în servicii energetice, care oferă soluţii pentru instalarea şi întreţinerea infrastructurii.