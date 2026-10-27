Guvernul urmează să aprobe prima rectificare bugetară în zilele următoare

Executivul urmează să aprobe prima rectificare bugetară din acest an în zilele următoare, au precizat surse guvernamentale. Decizia ar putea fi luată fie vineri, fie în cadrul unei ședințe de Guvern programate pentru săptămâna viitoare.

Anterior, premierul Luca Niculescu a afirmat la ședința de învestire din Parlament a noului Executiv că rectificarea bugetară este una din prioritățile urgente ale Guvernului.

”Începând de mâine, intrăm direct în urgențe, dacă primim votul de învestitură din partea dumneavoastră – rectificare bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR. Sunt urgențe reale, pe care le cunoașteți foarte bine dumneavoastră, dar evident că nu putem guverna de la o urgență la alta. Trebuie să pregătim economia României pentru viitor, dincolo de urgențele prezentului. Și pentru asta, un lucru simplu: banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie. Și încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici școli. Astăzi, ca să dau o cifră, aproape 1 leu din 10 pe care îi încasează statul pleacă către plata dobânzilor”, a afirmat Luca Niculescu.