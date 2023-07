Hipermarketul online Freshful by eMAG anunţă că a vândut 700 de tone de fructe şi legume anul acesta, de trei ori mai mult faţă de 2022

Hipermarketul online Freshful by eMAG anunţă că a vândut anul acesta aproximativ 700 de tone de fructe şi legume, de 3 ori mai mult faţă de 2022. Din totalul vânzărilor de fructe şi legume, 25% este reprezentat de cele din categoria eco. 1 din 5 produse adăugate în coşul de cumpărături este din categoria fructe şi legume. 8 din 10 comenzi conţin cel puţin un fruct sau o legumă.

”În primele şase luni ale acestui an, interesul românilor pentru fructe şi legume proaspete a fost în creştere comparativ cu anul precedent. Astfel, Freshful by eMAG, primul hipermarket 100% online din România, a vândut anul acesta aproximativ 700 de tone de fructe şi legume, de 3 ori mai mult faţă de 2022. Pe Freshful by eMAG clienţii pot alege zilnic din peste 300 tipuri de fructe şi legume, dintre care peste 50 sunt eco”, anunţă Freshful by eMAG.

În medie, oamenii alocă peste 15% din bugetul lunar de cheltuieli pentru mâncare către fructe şi legume, astfel că 1 din 5 produse adăugate în coş în aplicaţia Freshful by eMAG este din această categorie. Clienţii au un interes crescut şi pentru produsele eco, fiind comandate în special de familiile cu copii, care au o atenţie mai ridicată la stilul de alimentaţie. Anul acesta, 25% din vânzările de fructe si legume a fost reprezentat de cele din categoria eco, în creştere faţă de anul precedent cu 100%.

„Am observat interesul în creştere al oamenilor pentru produsele autohtone, de aceea ne-am propus să devenim primul hypermarket online al micilor producători locali şi am introdus în ofertă foarte devreme anul acesta fructele şi legumele de sezon. Pentru noi, gustul produselor este cel care primează în selecţia produselor locale pe care le comercializăm în platformă şi a partenerilor. Căutăm legume care sunt crescute într-un sol curat, din seminţe netratate chimic, pentru care se ţine cont de rotaţia culturilor şi fertilizarea cu compost realizat din resturile vegetale, care garantează savoare şi gust ca în copilărie”, a declarat Andrei Popescu, general manager Freshful by eMAG.

Clienţii Freshful by eMAG au comandat în acest an 300 de tone de fructe şi aproape 400 de tone de legume. Cel mai frecvent, oamenii au pus în coşul de cumpărături fructe exotice, precum citrice sau banane, iar dintre cele autohtone cele mai cumpărate au fost fructele de pădure. Când vine vorba de legume, oamenii au comandat cel mai mult roşii, cartofi şi ardei. În medie, 8 din 10 comenzi conţin cel puţin un fruct sau o legumă, iar cea mai frecvent întâlnită combinaţie pentru coşul de cumpărături la o singură achiziţie este pătrunjel, banane şi roşii.

Freshful by eMAG a inclus în oferta din acest sezon, prin programele „Din grădină by Freshful” şi „Din grădina Eco by Freshful”, încă de la începutul lunii iunie roşiile româneşti. Până în prezent au fost vândute peste 6.000 de kilograme de roşii, cel mai apreciat soi fiind roşia Zadurella datorită gustului dulce autentic. Clienţii comandă roşii în medie o dată sau de două ori pe săptămână.

Programul „Din Grădină by Freshful” include aproape 20 de tipuri de legume, dintre care roşii, castraveţi, ardei, vinete sau dovlecei, dar şi verdeaţă, precum şi patru tipuri de salate, toate disponibile inclusiv în varianta eco.

Legumele comercializate prin „Din Grădină by Freshful” sunt asigurate de un grup de producători locali din Băleni, jud. Dâmboviţa, dar şi din judeţele Giurgiu, Călăraşi şi Prahova. Pentru programul „Din Gradina Eco by Freshful” colaborează cu „Ferma Legume Vesele”, producător din Moara Mocanului, judeţul Argeş, cu ajutorul căruia a inclus în ofertă şi roşiile roz, produse exclusiv pentru Freshful.

„Producătorii au fost selectaţi şi datorită proximităţii faţă de depozitele Freshful by eMAG, în aşa fel încât legumele proaspăt recoltate să ajungă la consumatori în cel mai scut timp posibil. Astfel, roşiile, castraveţii şi ardeii culeşi dimineaţa de producător pot ajunge pe masa consumatorilor şi în 5 ore de la recoltare. Pentru a garanta prospeţimea legumelor, livrările către depozitul Freshful by eMAG se fac des şi în cantităţi mici”, anunţă hipermarketul online.

Companie românească fondată în 2021, Freshful by eMAG este primul hypermarket 100% online din România, şi oferă peste 18.000 de produse alimentare şi băuturi de larg consum, de la partenerii şi producătorii locali.

În primul an de activitate, Freshful by eMAG a livrat 455.000 de comenzi cu ajutorul a 300 de livratori.

3 din 4 clienţi Freshful by eMAG sunt abonaţi ai serviciului Genius, beneficiind de livrări gratuite în funcţie de valoarea comenzii şi de reduceri exclusive.