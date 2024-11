Hotel Zenith Conference & Spa 4* intră în grupul hotelier Paradis Hotels & Resorts. Din sezonul 2025, hotelul din Mamaia oferă vacanțe all inclusive

Paradis Hotels & Resorts a preluat Hotel Zenith Conference & Spa 4* din Mamaia crescând la 12 numărul unităților de cazare de pe litoralul românesc deținute sau aflate în administrare. În sezonul 2025, compania va gestiona 1.750 de camere pe litoral, însumând peste 3.700 de locuri de cazare, și estimează că va încheia anul 2025 cu o cifră de afaceri de 17 milioane de euro, în creștere de la aproximativ 10 milioane de euro în acest an.

Din grupul Paradis Hotels & Resorts face parte și Ibis Styles Venus 4*, primul hotel de lanț internațional apărut pe litoralul românesc.

Zenith Conference & Spa 4* este unul dintre cele căutate hoteluri din Mamaia, pentru sejururi și evenimente, fiind deschis tot timpul anului. Situat pe faleză, are 272 de camere și șase apartamente, plajă proprie cu șezlonguri și umbrele oferite în pachetul de vacanță.

Centrul de conferințe Zenith Events Center are o capacitate de până la 550 de persoane, săli modulare și o terasă cu vedere spre mare.

Zenith Spa are jacuzzi, saună uscată, saună umedă, saloane pentru servicii de masaj și cosmetică, sală de sport și o piscină exterioară.

Pentru sezonul de vară 2025, Zenith Conference & Spa 4* oferă pachete all inclusive, Paradis Hotels & Resorts dorind să crească segmentul turiștilor familii cu copii în hotelurile sale prin facilitățile și programele de relaxare și divertisment pe care le propune. Vacanța all inclusive 2025 la hotelul Zenith Conference & Spa încep în luna mai, iar un pachet all inclusive costă de la 450 de lei/camera dublă pentru două persoane/zi.

“Zenith Conference & Spa 4* își menține standardul cu care și-a obișnuit oaspeții, de-a lungul timpul, echipa Paradis Hotels & Resorts fiind foarte atentă la felul în care este perceput hotelul și adăugând experiența noastră ca grup hotelier pentru a le oferi cel mai bun produs turistic de pe litoralul românesc. Vom pune accent pe all inclusive pentru sezonul de vară datorită dotărilor hotelului, de la plaja proprie la centrul Spa, dar si pe evenimente corporate sau private, spațiul din centrul de conferințe fiind ofertant pentru orice fel de eveniment”, declară Aurelian Marin, proprietarului Paradis Hotels & Resorts și al agenției de turism “Paradis Vacanțe de Vis”, cu o experiență de 25 de ani în organizarea și vânzarea de vacanțe pe litoralul românesc.

Din grupul Paradis Hotels & Resorts fac parte Ibis Styles Venus 4*, primul hotel de lanț internațional apărut pe litoralul românesc în sezonul 2024, ca urmare a colaborării cu grupul francez Accor, și alte hoteluri din Venus, Jupiter, Saturn, Mamaia: Dana Resort 4* Venus, Complex Tismana All Inclusive 3* din Jupiter, Hotel Siret 3* și Hotel Mureș 2* din Saturn, Hotel Topaz 4* din Cap Aurora, Hotel Romantic 3* din Mamaia, Complex Modern Mamaia All Inclusive 4*, Paradis Apartments. În toamnă, în grup au intrat și Callatis Neptun 2* și Hotel Recif Neptun 3*, cel din urmă oferind, în sezonul 2025, vacanțe de tip all inclusive.

Despre Paradis Hotels & Resorts:

Paradis Hotels & Resorts răspunde oricărei cereri de vacanță pe litoralul românesc, de la cazare cu mic dejun la cazare cu demipensiune ori în regim all inclusive, pentru hotel langă mare ori în interiorul stațiunilor, pentru familii cu copii, cupluri indiferent de vârstă ori grupuri de prieteni.

Paradis Hotels & Resorts a adăugat, în timp, în grup, hoteluri din toate stațiunile de pe litoralul românesc.

Despre Paradis Vacanțe de Vis:

Paradis Vacanțe de Vis este brandul românesc cu renume, construit cu seriozitate și profesionalism în 25 de ani de activitate în turismul românesc. Peste 20 de profesioniști în turism oferă soluții personalizate de vacanțe pe litoralul românesc pentru peste 150.000 de turiști care aleg anual ca destinație litoralul.

Paradis Vacanțe de Vis contractează peste 10.000 de camere în garanție la circa 300 de hoteluri de pe întreg litoralul și are parteneriate cu peste 500 de hoteluri nu numai de pe litoralul Mării Negre, ci și din Delta Dunării, de la munte sau din stațiunile balneo-climaterice. Peste 1.000 de agenții partenere din întreaga țară aleg cu prioritate produsele Paradis Vacanțe de Vis în cadrul parteneriatelor încheiate de-a lungul anilor.