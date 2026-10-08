IKEA investeşte 130 de milioane de euro în România, în următorii trei ani. Urmează locaţii noi în mai multe oraşe

Retailerul suedez IKEA anunţă că investeşte 130 de milioane de euro în România în următorii trei ani, în cadrul unei noi etape de dezvoltare. Compania are programate 55 de milioane de euro pentru creşterea reţelei, prin deschiderea a 10 noi puncte în Bucureşti şi în alte oraşe în care IKEA operează deja, cum ar fi Cluj-Napoca, Iaşi sau Sibiu, precum şi în locaţii noi.

„IKEA România intră într-o nouă etapă de dezvoltare şi anunţă o investiţie de aproximativ 130 de milioane de euro în următorii trei ani. Planul însumează 125 de milioane de euro pentru proiecte de extindere şi dezvoltare, la care se adaugă 4,4 milioane de euro investiţi în reducerea preţurilor în anul fiscal 2027”, arată, miercuri, compania într-un comunicat de presă.

Planul pe următorii trei ani prevede ca aproximativ 55 de milioane de euro să fie alocate către creşterea reţelei, prin deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienţii în Bucureşti şi în alte oraşe, inclusiv locaţii noi precum Craiova, Piteşti şi Galaţi.

Restul de 70 de milioane de euro va consolida operaţiunile existente, dintre care peste 60 de milioane de euro sunt prevăzute pentru modernizarea magazinului IKEA Băneasa, alături de proiecte de tehnologizare, automatizare şi investiţii în sustenabilitate.

De asemenea, IKEA explorează oportunităţi de dezvoltare a unor formate de dimensiuni mai mici, în parteneriat cu retaileri şi centre comerciale deja prezente în România, în linie cu strategia Ingka Group de extindere a acestui concept.

„România este o piaţă importantă pentru IKEA de aproape 20 de ani, iar această nouă etapă de investiţii reflectă încrederea noastră în potenţialul său pe termen lung. Ne dorim să aducem IKEA mai aproape de cât mai mulţi oameni şi, în acelaşi timp, să le oferim clienţilor o experienţă mai simplă şi mai accesibilă. Investim atât în formatele noastre tradiţionale, cât şi în formate mai mici, care, completate de soluţii şi servicii digitale, ne aduc mai aproape de clienţi şi de nevoile lor. În acelaşi timp, accesibilitatea preţurilor rămâne o prioritate pentru noi şi o parte importantă a modului în care ne dezvoltăm responsabil în România”, a declarat Ekaterina Egorova, CEO & CSO IKEA South East Europe.

Modernizarea magazinului IKEA Băneasa din Bucureşti se va desfăşura în mai multe etape, astfel încât magazinul să îşi poată continua activitatea şi să fie redus la minimum impactul asupra clienţilor. Începerea lucrărilor de construcţie este planificată pentru primăvara anului 2027.

„Proiectul urmăreşte să creeze un spaţiu mai modern şi eficientizat, care să ofere mai multă inspiraţie şi o experienţă îmbunătăţită atât pentru clienţi, cât şi pentru angajaţi. Magazinul IKEA Băneasa rămâne una dintre cele mai importante destinaţii pentru clienţi, cu peste 2 milioane de vizitatori anual, generând aproape 50% din traficul total de vizitatori ai celor trei magazine IKEA din România”, se precizează în comunicat.

În anul financiar 2027 (1 septembrie 2026 – 31 august 2027), IKEA investeşte 4,4 milioane de euro în reducerea preţurilor în România, ca parte a unei investiţii mai ample, de aproximativ 1,2 miliarde de euro, pentru reducerea preţurilor în Europa, susţin reprezentanţii companiei. Începând cu luna septembrie, IKEA România a redus în medie cu 20% preţurile pentru sute de produse disponibile atât în magazine, cât şi online. În paralel, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, o selecţie suplimentară de produse beneficiază de preţuri cu 25% mai mici exclusiv în magazinele IKEA.

În prezent, IKEA operează în România trei magazine (două în Bucureşti şi unul în Timişoara), şase Studiouri de Planificare şi Comandă (în Bucureşti – Orhideea şi Grand Arena, Constanţa, Cluj-Napoca, Braşov şi Iaşi), precum şi cinci Puncte de ridicare comenzi (în Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Sibiu şi Bucureşti).