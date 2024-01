Imax a obţinut 1,06 miliarde de dolari la nivel global în 2023, al doilea cel mai profitabil an din istoria companiei, graţie „Oppenheimer”

Imax se poate lăuda cu un an record la box office în 2023, datorită succesului fulminant al filmului „Oppenheimer” de Christopher Nolan. Compania – care găzduieşte unele dintre cele mai mari şi mai luminoase ecrane de cinema, cunoscute în industrie sub numele de formate mari premium (PLF) – a încasat 1,06 miliarde de dolari la nivel mondial, al doilea cel mai profitabil an din istoria sa. Aceste vânzări de bilete au crescut cu 24,4% faţă de veniturile totale din 2022, potrivit Variety.

Cu 393,2 milioane de dolari încasaţi la box office-ul nord-american, 2023 s-a clasat ca fiind anul cu cele mai mari încasări ale Imax pe plan intern – peste 2019, un an care a alimentat nouă blockbustere de miliarde de dolari, inclusiv „Avengers: Endgame”. Imax a înregistrat, de asemenea, o cifră de referinţă de 227,1 milioane de dolari încasări la nivel local, de la filme din China, India şi Japonia, precum şi de la noi studiouri partenere din Indonezia şi Thailanda.

O parte din creşterea de la an la an se datorează faptului că Imax s-a extins, cu 1.615 locaţii în 2023, faţă de 1.529 de locaţii în 2019. De asemenea, Imax a programat mai multe filme decât în trecut; 98 de filme noi au rulat pe ecranele companiei în ultimele 12 luni.

„Oppenheimer” a fost de departe cel mai mare încasator, cu 183,2 milioane de dolari din cinematografele Imax. Devotamentul lui Nolan faţă de formatul premium al companiei i-a determinat chiar şi pe unii fani devotaţi să treacă graniţele dintre state şi ţări pentru a vedea filmul la cea mai bună calitate posibilă. „Oppenheimer”, un film biografic de trei ore despre părintele bombei atomice, a devenit al patrulea cel mai profitabil film din toate timpurile pentru Imax. De asemenea, a împins compania la cele mai mari încasări din vară în 54 de ţări, inclusiv în SUA şi China.

În afara „Oppenheimer”, filmul-concert „Eras Tour” al lui Taylor Swift şi filmul de animaţie „The Super Mario Bros. Movie” de la Universal şi Illumination au fost alte alegeri populare pentru vizionarea în Imax.

Imax speră să continue vremurile bune în noul an, programând peste 100 de filme în 2024, printre care „Dune – Partea a doua”, „Despicable Me 4”, „Joker: Folie à Deux”, „Deadpool 3” şi „Wicked”. În ceea ce priveşte evenimentele şi experienţele, „Queen Rock Montreal”, o redare a concertului trupei rock din 1981, va rula în anumite cinematografe în această lună.