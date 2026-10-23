Importurile de porumb ale UE au crescut cu 40% în acest sezon. România cel mai mare exportator de grâu

Importurile de porumb ale Uniunii Europene, de la 1 iulie, când a început sezonul 2026/27, și până la data de 18 octombrie, au crescut cu 40% în ritm anual, în contextul în care livrările de porumb american s-au triplat, în timp ce exporturile de grâu au rămas la același nivel, conform datelor publicate marți de Comisia Europeană, transmite Reuters.

Analiștii și reprezentanții sectorului industrial se așteptau la o creștere puternică a importurilor de porumb în acest sezon, întrucât firme precum producătorii de nutreț pentru animale și cei din industria amidonului încearcă să compenseze o recoltă UE devastată de secetă, care se preconizează a fi cea mai slabă de după 2000.

În perioada 1 iulie – 18 octombrie 2026, importurile de porumb ale UE au ajuns la 6,64 milioane de tone, dintre care 2,9 milioane de tone au venit din SUA. Comparativ, în aceeași perioadă a anului trecut, UE a importat doar aproximativ 900.000 de tone de porumb din SUA.

De asemenea, Ucraina a beneficiat și ea de creșterea importurilor de porumb ale UE, livrările din această țară dublându-se practic față de anul precedent, ajungând la 1,62 milioane de tone, comparativ cu 770.000 de tone anul trecut.

În schimb, Brazilia a pierdut teren, deși rămâne al doilea cel mai mare furnizor de porumb al UE; importurile din această țară au scăzut la 1,82 milioane de tone, de la 2,74 milioane de tone în perioada 1 iulie-18 octombrie 2025.

În ceea ce privește grâul moale, exporturile UE în sezonul 2026/27 au rămas stabile față de anul precedent, ajungând la 8,47 milioane de tone până la data de 18 octombrie.

România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din blocul comunitar, cu 3,68 milioane de tone, fiind urmată de Lituania (1,29 milioane de tone), Polonia (0,97 milioane de tone), Letonia (0,89 milioane de tone) și Bulgaria (0,73 milioane de tone).

Comisia Europeană a subliniat însă că datele privind exporturile franceze sunt incomplete de la începutul anului 2024, datele pentru Bulgaria și Irlanda sunt incomplete de la începutul sezonului 2023/24, iar datele pentru Grecia sunt incomplete din ianuarie 2026.

În paralel, exporturile de orz ale UE în perioada 1 iulie-18 octombrie 2026 au ajuns la 2,22 milioane de tone, în scădere cu 41% față de aceiași perioadă a anului trecut.