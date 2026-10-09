În pofida stocurilor extrem de scăzute, UE este capabilă să satisfacă cererea de gaze din timpul iernii

Uniunea Europeană este capabilă să satisfacă cererea de gaze din timpul iernii, dar stocurile actuale sunt la minime ‘istorice’ și vor trebui monitorizate îndeaproape, a subliniat joi rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport pentru gaze (ENTSOG), informează AFP.

‘Instalațiile subterane de depozitare a gazelor din UE erau umplute în proporție de 72% la 1 octombrie’, un nivel extrem de scăzut din punct de vedere istoric, după o perioadă ‘dificilă’ de umplere, a explicat organizația, subliniind perturbările cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Aceste stocuri variază considerabil în rândul statelor membre, limitele fiind Franța, care și-a umplut depozitele până la aproximativ 85% din capacitate, și Germania, unde gradul de umplere este de 59% .

Prin urmare, ENTSOG încurajează continuarea umplerii depozitelor de gaze și monitorizarea atentă a stocurilor.

În pofida acestui fapt, organizația insistă că ‘infrastructura europeană de gaze rămâne suficient de flexibilă pentru a satisface cererea’.

Importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) pot ‘compensa parțial nivelurile de stocare mai scăzute și pot ajuta la satisfacerea cererii în sezonul de iarnă’. În consecință, menținerea unor livrări importante de GNL pe tot parcursul iernii este ‘esențială’, subliniază ENTSOG.

‘Dacă cantitățile de GNL disponibile rămân limitate, stocurile ar putea scădea mult sub 30% până la sfârșitul iernii, crescând vulnerabilitatea sistemului la valurile de frig târzii’, avertizează organizația.

De asemenea, ENTSOG atrage atenția asupra disparităților regionale, ‘în special pentru țările fără ieșire la mare din Europa Centrală și de Est precum și Europa de Sud-Est, care s-ar putea confrunta cu dificultăți mai mari în accesarea unor volume suficiente de GNL’.

La sfârșitul lunii septembrie, Comisia Europeană a subliniat că nu există ‘niciun risc imediat pentru securitatea aprovizionării’, dar că ar trebui să ne așteptăm la prețuri potențial ‘foarte mari’ în această iarnă, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

De la debutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022, Europa a făcut eforturi pentru a-și reduce dependența istorică de gazele rusești, transportate prin conducte. În acest sens, Europa s-a orientat spre gazele lichefiate, transportate pe cale maritimă, descărcate în porturi, regasificate și apoi injectate în rețeaua europeană.

În spatele Statelor Unite, de care UE este din ce în ce mai dependentă, în condițiile în care SUA este responsabilă pentru aproximativ 60% din importurile europene, Rusia rămâne al doilea cel mai mare furnizor de GNL, reprezentând aproximativ 17% din importurile europene în 2026, ceea ce contrazice politica afișată de Bruxelles. Uniunea Europeană intenționează să interzică toate importurile de gaze rusești în toamna anului 2027, pentru a priva Moscova de resursele cu care își finanțează războiul din Ucraina.