Inatech: Sectorul e-commerce din România a fost estimat la 11,7 miliarde de euro în 2024

Grupul Inatech, jucător din industria românească a ambalajelor şi a materialelor izolatoare pentru construcţii, arată că sectorul e-commerce devine tot mai competitiv, crescând constant în ultimii ani, astfel că a crescut şi cererea de ambalaje premium, personalizate şi mai rezistente. în 2023, ca Sectorul e-commerce reprezenta aproximativ 13% din cifra de afaceri a grupului în 2023, iar pentru 2024 ponderea a ajuns la peste 15%. Potrivit grupului, Sectorul e-commerce din România a fost estimat la 11,7 miliarde de euro în 2024, adică 3,42% din PIB. E o creştere cu 10% faţă de anul precedent.

Pe măsură ce sectorul e-commerce devine tot mai competitiv, creşte şi cererea de ambalaje premium, personalizate şi mai rezistente.

Grupul precizează că a investit în extinderea capacităţii de producţie şi în optimizarea lanţului logistic, implementând procese de stocare şi expediere mai eficiente.

„Creşterea constantă a industriei e-commerce ne-a determinat să inovăm şi să diversificăm portofoliul de produse. Această evoluţie reflectă atât interesul clienţilor pentru achiziţii online, cât şi capacitatea noastră de a răspunde cerinţelor specifice business-urilor. Aşa am ajuns, în 2023, ca sectorul e-commerce să reprezinte aproximativ 13% din cifra de afaceri a grupului nostru, iar pentru 2024 estimăm că ponderea a ajuns la peste 15%. Tocmai ca urmare a acestei creşteri am dezvoltat o categorie dedicată pentru ambalaje e-commerce pentru perioade de vârf. Aceasta include ambalaje autoformate care simplifică procesul de pregătire a comenzilor şi reduc semnificativ timpul de ambalare. De asemenea, am diversificat materialele folosite şi am introdus opţiuni mai rezistente şi personalizate pentru a asigura protecţia produselor în timpul transportului”, a declarat Cristian Bădescu, fondator şi CEO al grupului INATECH.

Trimestrul 4 al anului este, în mod tradiţional, unul dintre cele mai aglomerate pentru industria ambalajelor, fiind marcat de o cerere intensă din partea clienţilor din e-commerce şi din alte industrii.

Sezonul cumpărăturilor din trimestrul 4 contribuie, în medie, cu peste 10% la cifra de afaceri anuală a companiei.

În perioada de pregătire a sezonului de cumpărături din noiembrie şi decembrie, cele mai solicitate ambalaje pentru e-commerce au fost: cutiile cu autoformare, foliile cu bule eco-friendly, plicurile pentru curierat, hârtia kraft pentru ambalare, pungile din hârtie şi nu numai. Alături de acestea, sistemele profesionale pentru ambalare joacă un rol crucial. Acestea ajută companiile să automatizeze procesul de ambalare şi să reducă timpul şi efortul necesare pentru pregătirea fiecărei comenzi.