Indicele global al sărăciei a crescut pentru prima dată de la crearea sa în 2010

Indicele global al sărăciei multidimensionale a crescut pentru prima dată de la crearea sa în 2010, numărul persoanelor afectate majorându-se la 1,2 miliarde, a anunțat luni Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), conform AFP.

În ediția din 2026 a raportului lor anual, această agenție a ONU și centrul de cercetare Inițiativa Oxford privind sărăcia și dezvoltarea umană (OPHI) au identificat cu 51,5 milioane de persoane în plus care trăiesc în sărăcie ‘acută’ față de anul precedent.

Aceasta este prima creștere înregistrată în șaisprezece ani, conform organizațiilor.

‘Creșterea sărăciei ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru întreaga lume’, a declarat administratorul PNUD, Alexander De Croo, citat într-un comunicat de presă.

‘În spatele acestor cifre se ascund 1,2 miliarde de oameni care se confruntă cu dificultăți ce formează un cerc vicios: foametea, lipsa accesului la educație și accesul inadecvat la apă curată și electricitate’, a continuat el.

Conform PNUD și OPHI, mai mult de jumătate dintre cei afectați (51,5%) sunt copii.

Organizațiile indică, însă, că creșterea demografică este un factor major în această majorare și că date noi au fost disponibile doar pentru 13 din cele 108 țări acoperite de raport.

Deși numărul total de persoane care trăiesc în sărăcie a crescut, raportul prezintă o imagine mixtă. În ultimii cincisprezece ani, 33 de țări au înjumătățit proporția populației lor care trăiește în sărăcie, așa cum este definită de indice.

Printre acestea se numără șase țări din Africa Subsahariană. Conform PNUD, cel mai rapid progres a fost înregistrat în Asia, în special în China și Vietnam.

Sărăcia extremă afectează în continuare în mod disproporționat zonele rurale, aproape 83,3% dintre săracii lumii trăind în mediul rural.

Ca și în anul precedent, majoritatea celor mai săraci oameni trăiesc în Africa Subsahariană și Asia de Sud, adică subcontinentul indian, cea mai dens populată regiune de pe Pământ.

‘Știm că progresul este posibil’, insistă Alexander De Croo. ‘Țările care au abordat aceste provocări împreună, și nu individual, au arătat ce se poate realiza prin acțiuni decisive’, a adăugat el.

Sărăcia multidimensională include indicatori precum lipsa de locuințe adecvate, sisteme de salubritate, electricitate, combustibil pentru gătit, alimente și acces la educație.