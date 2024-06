Inflaţia şi recesiunea îi obligă pe argentinieni să mănânce mai puţină carne de vită

Argentinienii, renumiţi pentru restaurantele cu friptură de vită, pentru fermele de vite întinse şi grătarele asado, consumă mai puţină carne de vită ca niciodată, forţaţi să strângă cureaua din cauza inflaţiei cu trei cifre şi a recesiunii, relatează Reuters.

Consumul de carne de vită a scăzut cu aproape 16% în acest an, până în prezent, în ţara sud-americană în care carnea de vită a fost întotdeauna o parte esenţială a păturii sociale, alături de fotbal şi ceai de mate.

Multe case argentiniene au grătare „parrilla” încorporate, unde se adună familiile. Restaurantele de fripturi împânzesc colţurile străzilor din Buenos Aires, iar oamenii se strâng în jurul grătarelor improvizate pentru a gusta din carnea de vită, chiar şi pe şantierele de construcţii sau în timpul protestelor.

„Carnea de vită face parte integrantă din dieta argentiniană, este ca şi cum pastele ar fi eliminate pentru italieni”, a declarat pensionara Claudia San Martin, în vârstă de 66 de ani, pentru Reuters, în timp ce aştepta la coadă la măcelărie. Ea a spus că este dispusă să reducă din alte achiziţii, cum ar fi produsele de curăţare, dar carnea de vită este sacră.

„Argentinienii pot elimina orice, cred eu, în vremuri dificile ca aceasta. Dar nu ne putem lipsi de carne”, a spus ea.

Cu toate acestea, cele mai recente date arată că argentinienii consumă în acest an carne de vită în proporţie de aproximativ 44 de kilograme pe an, în scădere bruscă faţă de peste 52 de kilograme anul trecut şi faţă de 100 de kilograme pe an în anii 1950.

O parte din declinul pe termen lung se datorează unei reorientări către alte tipuri de carne, cum ar fi carnea de porc şi de pui, precum şi către produse de bază mai ieftine, cum ar fi pastele. Dar prăbuşirea din acest an a fost determinată de inflaţia de aproape 300% şi de o economie în impas, precum şi de măsurile dure de austeritate luate de preşedintele libertarian Javier Milei.

Sărăcia a crescut, mai multe persoane sunt fără adăpost în marile oraşe, iar cozile au crescut la cantinele pentru săraci. Multe familii au redus consumul de alimente de bază, cum ar fi carnea, laptele şi legumele. Acestea spun că încă nu au simţit beneficiile scăderii inflaţiei lunare.

„Situaţia în acest moment este critică. Consumatorii iau decizii gândindu-se doar la portofelul lor”, a declarat Miguel Schiariti, preşedintele camerei locale a cărnii CICCRA, care se aşteaptă ca consumul de carne să rămână scăzut.

„Puterea de cumpărare a oamenilor slăbeşte de la o lună la alta”.

Pe terenurile agricole din provincia Buenos Aires, crescătorii de vite sunt afectaţi.

„Scăderea consumului este îngrijorătoare”, a declarat Luis Marchi, în vârstă de 48 de ani, inginer agronom şi a treia generaţie care conduce afacerea agricolă de familie care produce cereale şi animale.

„Consumul de carne de vită a scăzut destul de brusc în ultima perioadă”, a adăugat el, dând vina pe inflaţie şi pe recesiunea economică. „Consumatorii încearcă să înlocuiască carnea de vită cu alimente mai ieftine, alte tipuri de carne sau paste”.

Un alt crescător de animale, Guillermo Tramontini, în vârstă de 53 de ani, a declarat că costurile de producţie au crescut, în timp ce seceta de anul trecut a afectat multe turme.

„Carnea de vită nu este atât de scumpă, dar puterea de cumpărare a oamenilor a fost redusă teribil”, a spus el, adăugând că fermierii sunt atenţi la cheltuielile de capital pentru a evita concedierea lucrătorilor.

Pe măsură ce consumul local a scăzut, exporturile au crescut, dar preţurile globale mai scăzute au diminuat creşterea pentru fermieri. De departe, principalul cumpărător de carne de vită argentiniană este China, deşi importă bucăţi mai ieftine care nu sunt utilizate pe piaţa internă.

„Sectorul exporturilor trece printr-o perioadă foarte dificilă, chiar dacă continuă să exporte volume mari. Preţurile de pe piaţa internaţională au scăzut foarte mult”, a declarat Schiariti.