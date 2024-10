Ingredientele care intensifică apetitul românilor pentru credite

Decizia Băncii Centrale Europene (BCE) de a reduce dobânda de referință a fost anticipată de analiști, în condițiile în care inflația din zona euro s-a redus și se apropie de ținta de 2%. Mișcarea, care va fi urmată, probabil, și de Federal Reserve din SUA, este un semnal pentru celelalte bănci centrale din Europa, inclusiv pentru Banca Națională a României (BNR).

Indiferent de semnalele date de băncile centrale, creditarea din țara noastră și-a revenit foarte bine anul acesta. În primele șase luni ale anului, valoarea creditelor noi în lei s-a ridicat la 4,5 miliarde euro, cu 78% mai mult decât în prima jumătate a 2023, conform datelor BNR. Aceasta arată că populația a trecut peste șocul inflaționist de anul trecut și a decis să contracteze acum împrumuturile de care au nevoie și să nu mai aștepte o scădere a dobânzilor. De altfel, băncile comerciale au luat-o înaintea BNR și oferă dobânzi fixe pentru un număr de ani (de regulă, cinci ani) sub cea de politică monetară. „În ansamblu, dobânzile urmează o traiectorie cu multiple suișuri și coborâșuri pe termen lung, tendința fiind, în general, una de scădere, pe măsura întețirii concurenței bancare”, arată Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania Credit & Financial Solutions.

Media dobânzilor pentru creditele ipotecare acordate în primele șase luni din 2024 a fost de aproximativ 6% pe an, peste 90% din finanțările ipotecare aprobate fiind reprezentate de credite cu dobândă fixă. Dobânda de politică monetară a BNR a fost redusă la 6,5% la ultima ședință a Consiliului de Administrație, fiind a doua reducere de anul acesta. BNR suflă în continuare în iaurt, reducerea fiind considerată insuficientă pentru relansarea creditării economiei, unde avem o creștere, în primul semestru, de doar 0,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Inclusiv inflația este sub dobânda BNR, ultima valoare, aferentă lunii august, fiind de 5,1%.

BNR estimează, în prezent, o inflație de 4% la sfârșitul acestui an și de 3,4% la finele anului viitor, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unei noi reduceri de dobândă de referință în ședințele care vor mai avea loc anul acesta. „Descreșterea va fi antrenată pe mai departe prioritar de factorii pe partea ofertei, a căror acțiune dezinflaționistă va rămâne mai intensă pe termen scurt decât s-a previzionat anterior, sub impactul efectelor de bază dezinflaționiste și al modificărilor legislative în domeniul energiei aplicate începând cu luna aprilie”, se arată în raportul Băncii Naționale. Astfel, dobânda de referință ar putea coborî până la 6% anul acesta, nivel la care ar fi tot cu două puncte procentuale mai mare decât inflația prognozată. Chiar dacă anul viitor scăderile de dobândă vor continua, cel mai probabil nu vom vedea prea curând dobânzi mai mici de 4%. Banca Națională nu încurajează consumul pe credit și acționează prudent, așa cum a făcut și în ultimii ani. Valoarea creditelor aflate în sold la sfârșitul lui iulie 2024, ultimele date disponibile la BNR, este de 183,3 miliarde lei, dintre care 164,3 în lei și 19 miliarde lei (echivalent) în valută. În 2022 și 2023, valoarea creditelor în sold a stagnat în jurul valorii de 171 – 173 miliarde lei. În funcție de destinația împrumuturilor, creditele de consum însumau 73,2 miliarde lei, iar cele pentru locuințe se ridicau la 107,2 miliarde lei.

Scad dobânzile la depozite bancare

Vârful de randament pentru un depozit bancar la termen din ultimii ani a fost consemnat anul trecut în iulie, la aproape 7% dobândă medie, conform ultimelor date ale BNR. De atunci, dobânzile au coborât constant și au ajuns la o medie de 5,68% în iulie 2024. Mai exact, 4,37% este dobânda pentru depozitele cu termen de până la o lună, de 5,11% pentru termen între o lună și trei luni și de 5,61% pentru termen de până la 6 luni și de 6,17% pentru o maturitate de un an. Un lucru interesant în datele BNR este dat de dobânda aferentă depozitelor la termen în euro, unde avem o stagnare pentru cele existente în sold. Astfel, dacă în iulie 2023 dobânda medie era de 1,51%, în ianuarie 2024 a urcat până la 2,03%, iar în iulie 2024 s-a ridicat la 2,14%. Cum însă BCE a redus dobânda de referință, este de așteptat ca și randamentele depozitelor la termen în euro să scadă. Valoarea depozitelor bancare la termen de până la un an și peste, deținute de populație, a ajuns la 190,6 miliarde lei în iulie 2024, de la 158,9 miliarde lei în iulie 2023. Valoarea depozitelor reușește astfel să rămână puțin peste cea a creditelor acordate populației, de 183 miliarde lei. Majoritatea depozitelor sunt în lei, adică 126,1 miliarde lei, urmate de cele în euro, cu 55,7 miliarde lei, și cele în alte valute, de 8,7 miliarde lei.

Valoarea totală a banilor deținuți de populație în bănci se ridică la 356 miliarde lei, în creștere de la 315,8 miliarde lei în iulie 2023, dar o bună parte, respectiv 165,4 miliarde lei, se află în conturi curente, fiind evidențiate de BNR ca fiind în depozite overnight.

În cazul companiilor, situația nu mai este la fel de bună. Valoarea depozitelor la temen de până la un an sau mai mult se ridica la 81,6 miliarde lei în iulie 2024, în creștere de la 75,8 miliarde lei în urmă cu un an. Majoritatea banilor sunt păstrați în lei, 68,2 miliarde lei, în timp ce în euro sau alte valute se găsesc 13,3 miliarde lei. Totalul creditelor în sold acordate societăților nefinanciare se ridica la 199,2 miliarde lei în iulie, în creștere de la 189,8 în urmă cu un an, la care se adaugă creditele acordate instituțiilor financiare nemonetare (societăți de asigurare, fonduri de pensii, intermediari financiari) de 21,3 miliarde lei. „Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat s-a mărit la 5,8% în aprilie, după scăderea la 4,7% în martie, iar în luna mai s-a situat la 5,7%, în condițiile în care împrumuturile populației au continuat să-și accelereze creșterea în acest interval, în principal pe seama creditului în lei pentru consum, în timp ce variația anuală a creditului acordat societăților nefinanciare și-a prelungit scăderea, sub influența descreșterii ritmului componentei în lei”, se arată în raportul lunar al BNR pentru august 2024.