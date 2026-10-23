INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut, în august 2026, faţă de luna iulie cu 13,7%, dar a crescut cu 10,3%, faţă de august 2025

Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a scăzut, în termeni nominali, în luna august 2026, faţă de luna iulie 2026 cu 13,7%, pe fondul scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (14,5%), în timp ce raportat la august 2025 a crescut cu 10,3%, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

În primele opt luni din 2026, cifra de afaceri din industrie pe total s-a mărit, în termeni nominali, cu 0,9%, raportat la perioada 1.I-31.VIII.2025, datorită creşterilor din industria extractivă şi industria prelucrătoare.

„În luna august 2026, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a scăzut, în termeni nominali, faţă de luna iulie 2026 cu 13,7%, iar faţă de luna august 2025 a crescut cu 10,3%. În perioada 1.I-31.VIII.2026 comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2025, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în termeni nominali, cu 0,9%”, arată, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS) într-un comunicat de presă.

În august 2026, comparativ cu iulie 2026, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, pe total, cu 13,7%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (14,5%), în timp ce industria extractivă a crescut cu 6,8%.

Pe marile grupe industriale, au înregistrat scăderi industria bunurilor de capital (25,1%), industria bunurilor intermediare (11,9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (10,8%) şi industria bunurilor de uz curent (5,6%), spre deosebire de industria energetică, care a crescut cu 0,6%.

INS arată că în august 2026, comparativ cu august 2025, cifra de afaceri din industrie s-a majorat, în termeni nominali, pe ansamblu, cu 10,3%, datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (35,7%) şi în industria prelucrătoare (9,3%).

Pe marile grupe industriale, au înregistrat avans industria energetică (34,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (15,3%), industria bunurilor de uz curent (9,6%), industria bunurilor intermediare (9,3%) şi industria bunurilor de capital (+46%).

De asemenea, în perioada 1.I-31.VIII.2026, faţă de intervalul 1.I-31.VIII.2025, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, pe ansamblu, cu 0,9%, datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (14,1%) şi în industria prelucrătoare (0,4%).

Pe marile grupe industriale, au înregistrat creşteri industria energetică (20,7%), industria bunurilor intermediare (2,4%)şi industria bunurilor de uz curent (1,0%), în timp ce scăderi au fost raportate în industria bunurilor de capital (4,1%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (1,8%), potrivit datelor INS.