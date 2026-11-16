Energie

INS: Consumul de energie electrică a scăzut cu 4,1% în primele nouă luni ale anului

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energie electrica

Consumul final de energie electrică a scăzut cu 4,1% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, totalizând 35,718 miliarde kWh, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

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