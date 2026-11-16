INS: Consumul de energie electrică a scăzut cu 4,1% în primele nouă luni ale anului

Consumul final de energie electrică a scăzut cu 4,1% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, totalizând 35,718 miliarde kWh, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
Consumul final de energie electrică a scăzut cu 4,1% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, totalizând 35,718 miliarde kWh, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
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