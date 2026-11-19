Volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut cu 15,1%, în primele nouă luni ale acestui an, față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, lucrările de construcții noi s-au majorat cu 18,4%, lucrările de întreținere și reparații curente – cu 10,2% și lucrările de reparații capitale – cu 6,9%.

În intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, pe obiecte de construcții, ca serie brută, s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale (+23,5%), construcțiile inginerești (+15,1%) și la clădirile nerezidențiale (+9,2%).

Ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 11,8%, astfel: lucrările de construcții noi (+16,8%), lucrările de întreținere și reparații curente (+9,2%) și lucrările de reparații capitale (+5,2%).

Pe obiecte de construcții, majorări au fost consemnate în cazul clădirilor rezidențiale (+22,3%), construcțiilor inginerești (+12,1%) și clădirilor nerezidențiale (+8,8%).

Potrivit sursei citate, în septembrie 2026 vs septembrie 2025, lucrările de construcții, ca serie brută, au crescut, pe total, cu 13,2%, iar pe elemente de structură s-au înregistrat cifre pozitive la lucrările de construcții noi (+17,1%), lucrările de reparații capitale (+6,4%) și lucrările de întreținere și reparații curente (+5,6%).

În funcție obiectele de construcții, creșteri s-au raportat la clădirile rezidențiale (+24,3%) și la construcțiile inginerești (+17,1%), în timp ce la clădirile nerezidențiale au scăzut cu 1,5%.

Datele INS relevă faptul că, pe serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 14,3%, în septembrie 2026 comparativ cu intervalul similar din anul anterior. Totodată, pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de construcții noi (+17,7%), lucrările de reparații capitale (+7,5%) și lucrările de întreținere și reparații curente (+7,1%).

În zona obiectelor de construcții, volumul lucrărilor a crescut la clădirile rezidențiale (+24,9%), construcțiile inginerești (+17,8%) și clădirile nerezidențiale (+0,9%).

Raportat de la o lună la alta (septembrie 2026 vs august 2026), volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 4,2%, tendință evidențiată la lucrările de construcții noi (-4,5%), lucrările de reparații capitale (-3,7%) și lucrările de întreținere și reparații curente (-3,4%). În context, pe obiecte de construcții, au avut loc scăderi la clădirile nerezidențiale (-11,7%) și la clădirile rezidențiale (-8,9%). Pe de altă parte, lucrările de construcții inginerești au crescut cu 1%.

Lucrările de construcții au scăzut și ca serie ajustată, cu 7,8%, trend evidențiat după cum urmează: lucrările de întreținere și reparații curente (-12%), lucrările de construcții noi (-9%) și lucrările de reparații capitale (-5,6%).

În ceea ce privește obiectele de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut la clădirile nerezidențiale (-17,7%), clădirile rezidențiale (-13,1%) și la construcțiile inginerești (-5,6%).